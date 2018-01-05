立院決定 下午臨時會僅處理監委復議案

這樣的排案內容讓國民黨立委王育敏表示不滿，她發言表示，臨時會應該討論重大急迫的案子，民國107年度中央政府總預算案應該是重中之重，但是民進黨團下午的提案版本，議程竟然沒有總預算案，非常奇怪。

立法院上午召開全院委員談話會，決定自今天下午開始召開臨時會至31日，並通過以民進黨立委柯建銘等人提案內容，將處理勞基法修正草案等6大案。

（中央社記者蘇龍麒台北5日電）立法院程序委員會今天中午開會，決定下午臨時會第一次院會議程僅列監委人事同意權案的復議案。會議主席、民進黨立委段宜康宣布，下午院會結束後，將再開一次程序委員會。

王育敏說，一天內召開兩次程序委員會的作法，一切都是算計，精心設計讓國民黨立委曾銘宗擔任召委的權利都被架空。

經過表決後，民進黨團以人數優勢通過陳曼麗的提案。

段宜康宣布，下午臨時會院會後，將召開第二次院會的程序委員會。國民黨立法院黨團總召林德福在台下表達抗議與不滿。

段宜康則說明，民國103年6月13日，國民黨為了處理人事同意權、要召開全院委員會，當時的國民黨立委吳育昇擔任程序委員會召委，也是一天內召開兩次程序委員會，這是議事程序上必須這麼做，並不是民進黨發明的。1070105