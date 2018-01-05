台灣零售業出現3大質變 量販、超市和超商界線趨於模

進入 2018 年後，潤泰全 (2915-TW) 旗下量販連鎖業者大潤發歸納出過去一年台灣零售業出現了 3 大質變，包括：量販店變小、購物年齡層變高以及環保意識帶動綠商機。

大潤發去年 10 月在睽違 6 年後重新展店，不過開的不是萬坪量販店、也不是百坪超市，而是一家營業面積僅 70 坪的「便利店」，主打 24 小時營業、現煮咖啡以及寬敞座位，以類似超商業態經營，商品數量也縮減至量販店的 10%，精選 4000 種商品常態販售，打破現有量販、超市和超商的界線。

除了大潤發，另一大量販業者家樂福已早一步開出便利購門市，同樣是 24 小時營業、保有多品項和低廉的價格，甚至還有量販店特有的商品，目前全台總店數近 50 家，藉此將觸角深入更多都會社區。