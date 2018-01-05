NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈巨人新打序　陽岱鋼仍有望打一棒林志穎代言四平街商圈　引婆媽爆動酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
鉅亨網

台灣零售業出現3大質變 量販、超市和超商界線趨於模

鉅亨網2018/01/05 13:07
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

進入 2018 年後，潤泰全 (2915-TW) 旗下量販連鎖業者大潤發歸納出過去一年台灣零售業出現了 3 大質變，包括：量販店變小、購物年齡層變高以及環保意識帶動綠商機。

大潤發去年 10 月在睽違 6 年後重新展店，不過開的不是萬坪量販店、也不是百坪超市，而是一家營業面積僅 70 坪的「便利店」，主打 24 小時營業、現煮咖啡以及寬敞座位，以類似超商業態經營，商品數量也縮減至量販店的 10%，精選 4000 種商品常態販售，打破現有量販、超市和超商的界線。

除了大潤發，另一大量販業者家樂福已早一步開出便利購門市，同樣是 24 小時營業、保有多品項和低廉的價格，甚至還有量販店特有的商品，目前全台總店數近 50 家，藉此將觸角深入更多都會社區。

大潤發說明，零售市場已出現「大變小、小變大」的趨勢，但共同點就是增加生鮮、手作熟食，且店舖位置越靠近顧客，今年起將積極展店走入在地生活圈。

另一方面，隨著台灣進入高齡化社會， 大潤發觀察到，有的分店來客已有超過 2 成是銀髮族，此族群對於食品的標示、成分、營養和口感的要求也不同於年輕人，因此，自去年 9 月起推出通路首創的健康概念標示「藍色生活」，以滿足銀髮消費族群需求。

此外，隨著環保署擴大限塑政策，全台 10 萬家店受影響，預估每年可減少 15 億個塑膠袋的使用，使去年起商家們開始構思替代的選擇，可看到不少多元設計的環保購物袋、新型網袋等全部出籠，也帶動綠商機。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字大潤發量販便利店家樂福便利店連鎖超市headline
沈建光：2018美元仍難有...如何尋找新興市場債今年的贏...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan