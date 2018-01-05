愛喝含糖飲料　牙齒恐酸蝕崩壞

牙齒堅固卻怕酸，國內一項研究發現，不管小孩或成人，牙齒酸蝕的比率高達34.1%，每3人之中就有1人琺瑯質結構受損，原因為常喝手搖杯、碳酸飲料，以及胃食道逆流，導致牙齒逐漸崩壞。

台北市立聯合醫院中興院區牙科主治醫師吳朋儒表示，口腔如經常處於酸性環境，牙齒表面最堅硬琺瑯質結構就容易被破壞，引發牙齒酸蝕，牙齒表面坑坑洞洞便容易蛀牙。

吳朋儒指出，造成牙齒酸蝕的原因可分為外因性及內因性，外因性的主要來源為酸性飲食，例如檸檬汁、水果醋、醃漬梅、氣泡飲料、酒類，以及常被忽略的運動飲料和手搖杯冷飲；至於內因性的傷害則是胃食道逆流、常孕吐的孕婦和為了減重而自我催吐的患者，胃酸往上竄，使口腔內環境偏酸，也會造成牙齒酸蝕。