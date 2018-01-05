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愛喝含糖飲料　牙齒恐酸蝕崩壞

生活中心／綜合報導2018/01/05 14:19
▲國內一項研究發現，國人牙齒酸蝕的比率高達34.1%，每3人之中就有1人琺瑯質結構受損，因常喝手搖杯、碳酸飲料，以及胃食道逆流，導致牙齒逐漸崩壞。（圖／ingimage）
▲國內一項研究發現，國人牙齒酸蝕的比率高達34.1%，每3人之中就有1人琺瑯質結構受損，因常喝手搖杯、碳酸飲料，以及胃食道逆流，導致牙齒逐漸崩壞。（圖／ingimage）

牙齒堅固卻怕酸，國內一項研究發現，不管小孩或成人，牙齒酸蝕的比率高達34.1%，每3人之中就有1人琺瑯質結構受損，原因為常喝手搖杯、碳酸飲料，以及胃食道逆流，導致牙齒逐漸崩壞。

台北市立聯合醫院中興院區牙科主治醫師吳朋儒表示，口腔如經常處於酸性環境，牙齒表面最堅硬琺瑯質結構就容易被破壞，引發牙齒酸蝕，牙齒表面坑坑洞洞便容易蛀牙。

吳朋儒指出，造成牙齒酸蝕的原因可分為外因性及內因性，外因性的主要來源為酸性飲食，例如檸檬汁、水果醋、醃漬梅、氣泡飲料、酒類，以及常被忽略的運動飲料和手搖杯冷飲；至於內因性的傷害則是胃食道逆流、常孕吐的孕婦和為了減重而自我催吐的患者，胃酸往上竄，使口腔內環境偏酸，也會造成牙齒酸蝕。

另外，長期服用慢性病藥物的民眾，唾液分泌大幅減少，以致於中和口腔酸鹼的能力較差，牙齒也容易出問題；頭頸部做過放射線治療的癌友，唾液也會減少，口腔變成酸性，這也會引發牙齒酸蝕傷害。至於如何避免牙齒遭酸蝕？吳朋儒提出7大保護措施：

1.改變過酸的飲食習慣，盡量減少攝取含糖飲料等酸性食物。

2.使用吸管吸飲，可減少酸性食物和牙齒的接觸。

3.控制用餐時間，不要拖太長，盡量在40分鐘內，也不要常吃點心零食。

4.用完餐後先用清水漱口或嚼食無糖口香糖，剛食用過酸性食物，應該間隔15分鐘後再刷牙。

5.使用低磨耗值的含氟牙膏。

6.治療胃食道逆流及其他慢性疾病。

7.定期的牙科檢查保養，確保遠離牙齒疾病。

吳朋儒表示，喜歡酸性食物的民眾或胃食道逆流患者，都應該注意牙齒表面變化，並定期至牙科診所，接受檢查。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字琺瑯質蛀牙手搖杯酸性胃食道逆流
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