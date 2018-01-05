網購囤貨當道 最愛牙線棒衛生紙洗衣精

據研調機構Kantar Worldpanel於2017年發表的「快速民生消費品(FMCG)於電商市場的未來發展(Thefuture of e-commerce in FMCG) 」報告所示，2016年全球民生消費品網路銷售成長率達26%，台灣的成長率更高達36%，足見台灣消費者網購民生消費品的需求急速成長。

（中央社記者江明晏台北5日電）近年消費者購物行為轉變，快速民生消費品在網路銷售占比攀升，成網購市場成長動能，PChome24h購物觀察，台灣全民瘋囤貨，最愛牙線棒、衛生紙與洗衣精等日用品。

對照PChome24h購物首度公布的「2017全民囤貨熱銷榜TOP 10」也可發現，快速民生消費品強占排行榜全品項，顯見民生消費品因具有「消耗快速且需求即時」的特性，加上網購「免出門、免搬運、快速到貨」為現代人繁忙生活所帶來的便利性，使消費場域明顯轉移。消費者也開始於網路購買量販包裝、箱購規格等產品以追求更優惠的價格，形成「全民瘋囤貨」。

PChome24h購物公關邱巾玲指出，綜觀近年快速民生消費品的銷售概況，整體銷售額呈現顯著攀升，2017年相較2014年的成長幅度高達80%，顯示高回購率的快速民生消費品近來已穩坐網購年度熱銷品，並成為網購市場的主要成長動能。

PChome24h購物點出「2017全民囤貨熱銷榜TOP 10」中，牙線棒、衛生紙與洗衣精為全民囤貨前3名，在雙11最殺折扣的促銷下，每4秒就可賣出1包牙線棒、年銷數千萬支；箱購規格為主的衛生紙，年銷量突破5000萬包，箱購比例占整體銷量85%。

除了囤貨日用品，零食也是另一重點，PChome24h購物觀察，有別於日用品一次大量的購買，零食因為有食用期限、體積相對較小等因素，消費者通常會一年內多次購買，在節慶期間，如中元節、農曆春節，更會海量下單。1070105