日本兩地同時地震 氣象廳發速報

（中央社記者黃名璽東京5日專電）日本今天在茨城縣及石川縣分別發生震度3的有感地震，氣象廳在關東等地發出緊急地震速報。對兩地幾乎同時發生地震，究竟是兩起地震還是一起地震，氣象廳正在進行分析。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間上午11時2分，發生震央位於茨城縣外海、深度約40公里的規模4.4地震，茨城縣神栖市被觀測到震度3的搖晃，茨城縣其他地方及千葉縣、群馬縣、櫪木縣、福島縣等地，也都被觀測到震度2或1的搖晃。

另外，幾乎同一個時間，也發生震央位於富山縣西部、深度約20公里的規模3.9地震，石川縣七尾市及中能登町被觀測到震度3的搖晃。