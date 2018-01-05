NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈巨人新打序　陽岱鋼仍有望打一棒林志穎代言四平街商圈　引婆媽爆動酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
中央社

日本兩地同時地震 氣象廳發速報

中央社2018/01/05 13:09
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京5日專電）日本今天在茨城縣及石川縣分別發生震度3的有感地震，氣象廳在關東等地發出緊急地震速報。對兩地幾乎同時發生地震，究竟是兩起地震還是一起地震，氣象廳正在進行分析。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間上午11時2分，發生震央位於茨城縣外海、深度約40公里的規模4.4地震，茨城縣神栖市被觀測到震度3的搖晃，茨城縣其他地方及千葉縣、群馬縣、櫪木縣、福島縣等地，也都被觀測到震度2或1的搖晃。

另外，幾乎同一個時間，也發生震央位於富山縣西部、深度約20公里的規模3.9地震，石川縣七尾市及中能登町被觀測到震度3的搖晃。

這2處地震都沒有引發海嘯的危險。

氣象廳預測地震可能會對關東地區及福島縣帶來強烈搖晃，所以發出緊急地震速報，民眾手機都響起巨響，但東京並沒有感受到明顯搖晃。

受到緊急地震速報影響，首都圈的民營鐵道（私鐵）及地下鐵，有許多路線都採取緊急停車措施；在確認安全無虞，都恢復正常行駛，只有少數路線暫時停駛。

在手機通訊部分，日本電信電話行動通訊公司（NTT docomo）表示，緊急地震速報發布後，茨城縣及關東地區，因為通訊過於集中同一個時間點，造成行動電話一度難以接通，但目前都恢復正常。

氣象廳正在分析調查幾乎同時發生的2處地震，究竟是2起不同的地震，還是同一起地震。1070105

網購囤貨當道 最愛牙線棒衛...辦健保卡強制附照片 最快...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan