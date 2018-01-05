日本兩地同時地震 氣象廳發速報

（中央社記者黃名璽東京5日專電）日本今天在茨城縣及石川縣分別發生震度3的有感地震，氣象廳在關東等地發出緊急地震速報。對兩地幾乎同時發生地震，究竟是兩起地震還是一起地震，氣象廳正在進行分析。
日本放送協會（NHK）報導，日本時間上午11時2分，發生震央位於茨城縣外海、深度約40公里的規模4.4地震，茨城縣神栖市被觀測到震度3的搖晃，茨城縣其他地方及千葉縣、群馬縣、櫪木縣、福島縣等地，也都被觀測到震度2或1的搖晃。
另外，幾乎同一個時間，也發生震央位於富山縣西部、深度約20公里的規模3.9地震，石川縣七尾市及中能登町被觀測到震度3的搖晃。
這2處地震都沒有引發海嘯的危險。
氣象廳預測地震可能會對關東地區及福島縣帶來強烈搖晃，所以發出緊急地震速報，民眾手機都響起巨響，但東京並沒有感受到明顯搖晃。
受到緊急地震速報影響，首都圈的民營鐵道（私鐵）及地下鐵，有許多路線都採取緊急停車措施；在確認安全無虞，都恢復正常行駛，只有少數路線暫時停駛。
在手機通訊部分，日本電信電話行動通訊公司（NTT docomo）表示，緊急地震速報發布後，茨城縣及關東地區，因為通訊過於集中同一個時間點，造成行動電話一度難以接通，但目前都恢復正常。
氣象廳正在分析調查幾乎同時發生的2處地震，究竟是2起不同的地震，還是同一起地震。1070105