一缽兩籤 維州共和黨州議員好運勝選

共和黨去年底雖未能贏得維吉尼亞州州長寶座，但靠著「一個缽、兩支籤」，維州選舉委員會今天以抽籤方式、決定楊錫連任成功。

如果套用台灣政壇曾流傳的一句話，維吉尼亞州第94選區連任成功的共和黨籍州眾議員楊錫（DavidYancey）或許可以跟民主黨競選對手賽孟茲（ShellySimonds）這麼說：「當選就算我好運，不然妳要怎樣？」

（中央社記者鄭崇生華盛頓4日專電）民主有哪些表現形式？除投票展現的公平性，民主有時得靠運氣。維吉尼亞州眾議院今天就靠抽籤決定一席關鍵州眾議員當選人席位，讓共和黨保住州眾議院多數黨的局面。

維州選委會4日公開整個抽籤過程，包括從亞馬遜網站購得黑色密閉裝底片式的籤筒及事先準備好的大瓷碗缽。按照規則，先抽出者為勝選，也讓共和黨靠運氣保住州眾議院關鍵一席，得以維持51席對民主黨49席的多數黨地位。

賽孟茲並非首次挑戰楊錫，2015年，她以42%的得票率輸給楊錫的57%，當時勝負相當明顯。這一次，雙方的差距極近，歷經多次驗票，賽孟茲雖靠法律程序，讓自己與楊錫的得票差距從落後12票，減少到10票，最後打成平手，雙方各得1萬1608票，但最終仍缺少好運，在抽籤決勝負中，沒能贏得州眾議員寶座。

選舉投票出現同票數的機率不高，但在美國若出現同票數，得靠抽籤或擲硬幣決勝負，許多州數百年來選舉法規延用至今，維州的相關規定可追逤至1705年。

按維州法律，賽孟茲仍有權要求重新選舉，但「華盛頓郵報」認為，地方法院同意的可能性不高，有時候，抽籤決勝負，並不失為解決選舉結果緊繃的「明智之舉」。

美國有35個州規定地方選舉在得票相同時的解決方案，愛達荷州與維州有類似方式，是以「擲硬幣」決勝負；北卡羅來納州則規定，投票人數若少於5000人，當地選舉委員會有權裁量誰勝選，否則候選人可要求重選。

印第安納州及蒙大拿州則規定，若州長選舉候選人得票相同，則由州議會投票決定。1070105