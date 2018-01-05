才女畫家狠甩65公斤　她透過這方法瘦下來

今（107）年22歲的鍾華瑄從小被確診為自閉症，喜歡繪畫但缺乏運動，以致年紀越大，體重越重，身高166公分的她，體重曾一度飆到133公斤，BMI值高達43。所幸，1年半前接受袖狀胃切除手術，至今總共減重65公斤，尋回健康。
鍾華瑄幾乎不吃甜食、炸物，也不喝奶茶，體重卻還是往上飆升，主要是因為她為了畫畫，幾乎沒時間運動，整天待在學校，餓了就買滷味、自助餐來吃，最後越吃越多，才會胖得一發不可收拾。
鍾媽媽表示，女兒從小害羞木訥、圓滾滾的，進入青春期後，體重更是直線上升，體力很差，動不動就喘。過去曾嘗試中醫針灸、健康食品等減肥方法，但成效有限、容易復胖。2016年6月，鍾華瑄體重來到最高點133公斤，睡醒時手腳麻木，無法馬上起床，必須持續躺10分鐘，手腳才恢復知覺，她認為再這樣下去一定會出事，因此趕緊就醫。
北醫附醫體重管理中心王偉主任表示，鍾華瑄屬於「病態性肥胖症」，主要因體重過重，神經與骨骼肌肉受到壓迫、血液循環不佳，以致引發多種不適症狀，如手腳麻木、活動力受限等。經過評估後，鍾華瑄接受袖狀胃減重手術，並搭配傷口小且安全性高的腹腔鏡微創手術，術後第2天即出院，且能有效控制體重，並緩解其併發的不適症狀。
另外，再搭配體重管理中心的減重班課程，1年後鍾華瑄體重降至74公斤，光是體脂肪就減少了46.9公斤。鍾華瑄說，瘦下來後，整個人較有活力，且不再跟以前一樣，動不動就覺得累。王偉指出，藉由胃切除手術，切除2／3的胃，原本約600到700c.c.的胃容量，減少到100至120c.c.，吃一點點東西，就會有飽足感，時間久了自然就能瘦下來。