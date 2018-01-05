辦健保卡強制附照片 最快6月上路

（中央社記者張茗喧台北5日電）健保署今天表示，全台約有1/4的民眾使用無照片健保卡，得同時帶身分證明文件才可就醫，不僅造成民眾不便，也有被冒用風險，因此未來將修法強制辦卡須附照片，最快6月上路。
衛生福利部中央健康保險署上午發布新聞稿指出，近期有網路傳聞稱健保卡上如果沒有照片，恐無法就醫，引發民眾恐慌致電詢問。
健保署承保組科長吳昕受訪時表示，根據現行規定，民眾若持無照片健保卡就醫，必須一併攜帶身分證明文件，但恐造成醫療院所核對身分困擾，健保卡也有被冒用的風險。根據統計，目前全台約有1/4的民眾使用無照片健保卡。
吳昕說，過去之所以沒要求健保卡必須附照片，是因早年取得照片不方便，才讓民眾可自行選擇要不要附上照片， 但近年洗照片已經相當方便，因此目前正推動修正「全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法」，要求在申請健保卡時必須附上照片。
吳昕指出，新規定最快6月前上路，屆時新申請、換補發的健保卡都必須附上照片才可申辦，目前若使用無照片健保卡，不需另行更換。
不過，新生兒若因照片難辨識或因情形特殊無法提供照片，也放寬讓初次申辦的新生兒可以免附照片，等到2、3歲時可自付新台幣200元工本費更換有照片的健保卡。
健保署表示，民眾若覺得拍照不方便，各地聯合服務中心及聯絡辦公室均提供現場免費拍照，如有任何疑問可致電健保免付費諮詢電話（0800-030-598）詢問。1070105