辦健保卡強制附照片 最快6月上路

（中央社記者張茗喧台北5日電）健保署今天表示，全台約有1/4的民眾使用無照片健保卡，得同時帶身分證明文件才可就醫，不僅造成民眾不便，也有被冒用風險，因此未來將修法強制辦卡須附照片，最快6月上路。

衛生福利部中央健康保險署上午發布新聞稿指出，近期有網路傳聞稱健保卡上如果沒有照片，恐無法就醫，引發民眾恐慌致電詢問。

健保署承保組科長吳昕受訪時表示，根據現行規定，民眾若持無照片健保卡就醫，必須一併攜帶身分證明文件，但恐造成醫療院所核對身分困擾，健保卡也有被冒用的風險。根據統計，目前全台約有1/4的民眾使用無照片健保卡。