如何尋找新興市場債今年的贏家？先考慮去年的大輸家

新興市場債券表現通常不穩定，如果由歷史數據來看，要想找到 2018 年表現出色的市場，可能的辦法，就是去押注 2016 年及 2017 年的輸家。

據《彭博》報導，歷史數據顯示，過去 12 個月或 24 個月表現最差的主權債務，在回到公允價格時，可能會出現大幅反彈。以巴貝多 (barbados) 及土耳其為例，他們在 2013 年表現為倒數前 3，到 2014 年，就成為前 2 名。

類似的情況， 2014 年表現最差的是委內瑞拉、烏克蘭及俄羅斯，但在 2015 年，他們搶占了前 3 名的位置。2016 年，表現最差的是莫三比克，但在 2017 年，他們回到第 4 名。