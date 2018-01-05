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亞太電申請繳還3G 搶完全4G頭香

中央社2018/01/05 13:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北5日電）亞太電信已向NCC提出繳還3G CDMA特許執照申請，正式走完程序後，將成為國內第一家「完全4G」的行動寬頻服務業者。

繼2G服務走入歷史後，3G特許服務執照也將於今年底到期，亞太電信表示，日前已正式向國家通訊傳播委員會(NCC)提出繳還3G CDMA特許執照申請，將正式成為國內第一家提供消費者完全4G的行動寬頻服務業者。

NCC去年9月核准亞太電信於去年底終止3G業務（CDMA），在繳還3G CDMA特許執照申請後將正式走完程序，國內剩中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星4家3G（WCDMA）業者，將在今年底到期。

亞太電信在4G通訊曾創多項里程碑，包括率先國內業者提供VoLTE、VoWiFi等4G語音通話服務，並打破傳統電信資費框架，推出不分網內、外及市話語音均免費，2018將領先業界完成3G CDMA關台。

亞太電持續進行整體網路優化，除建置大型基地台以達成全區域綿密覆蓋外，並針對高用量熱點及特定區域，增加部署高速微型基地台以提升網速及服務能量，也開放高樓層、地下室、室內深處或住戶抗爭激烈的弱訊區民眾申請「魔速方塊」以提升整體網路品質，結盟台鐵100個高乘載/打卡熱門特色車站、全台350家門市所布建的區域型高速微型基地台均已完成並提供服務。

此外，亞太電信推出除舊布新系列優惠，第一波今天起跑，申辦新壹大網999方案搭配大螢幕購機方案，可將SHARP 4K 60吋液晶顯示器以新台幣1萬9900元帶回家，除享4G上網吃到飽，網內外及市話享每通前10分鐘免費，搭配45吋的購機方案，0元帶回家。1070105

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