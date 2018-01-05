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東勢警連3天全面稽查取締酒駕　展現強力執法決心

記者黃玿琮／台中報導2018/01/05 13:52
▲東勢警方針對轄區要道，連續3天進行全面稽查、攔檢取締，盼有效防制酒後駕車，並展現強力執法的決心。（圖／東勢警分局提供2018.1.5）
▲東勢警方針對轄區要道，連續3天進行全面稽查、攔檢取締，盼有效防制酒後駕車，並展現強力執法的決心。（圖／東勢警分局提供2018.1.5）

天氣寒冷，部分民眾喜歡飲酒驅寒，但絕對不能酒後開車，以免酒後肇事造成他人或自己的生命危險。東勢警分局為為杜絕駕駛人僥倖心態，從1月4日至6日連續3天不分畫夜針對轄區省道台8線、台3線、中129線等聯外交通要道，進行全面稽查、攔檢取締，以有效防制酒後駕車，並展現警方強力執法的決心。

東勢警分局有鑑於106年12月間台中市發生多起酒後駕車案件，嚴重影響民眾行的權利，酒後駕車肇事致人死、傷，造成兩方或多方家庭破碎，引起社會輿論及民眾的高度重視，酒駕已成為全民公敵。

為此，東勢警分局規劃從107年1月4日起至6日止，連續3天不分畫夜，針對轄區省道台8線、台3線、中129線等聯外交通要道全面稽查、攔檢取締，以有效防制酒後駕車，展現警方強力執法決心。

分局長吳耀南於勤務時段，還特別到執勤地點慰勉員警，並指示員警應加強線上盤查，如遇可疑車輛應加強攔查，提升取締酒後駕車執法強度。針對轄區重要路段，規劃封閉式及分散式交錯之路檢勤務，期有效發揮執法效能，遏止酒後駕車僥倖心態，保障用路人交通安全。

東勢警分局呼籲，民眾駕駛車輛請尊重路權、禮讓行人。尾牙、年關將屆，天氣變化大，食用含有酒類食品或飲酒後，務必要搭乘計程車或指定無飲酒的駕駛人駕駛車輛，切勿僥倖酒後駕車，以防止交通事故發生，維護民眾行的權利與安全。

關鍵字酒駕東勢警分局路檢
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