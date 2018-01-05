東勢警連3天全面稽查取締酒駕　展現強力執法決心

天氣寒冷，部分民眾喜歡飲酒驅寒，但絕對不能酒後開車，以免酒後肇事造成他人或自己的生命危險。東勢警分局為為杜絕駕駛人僥倖心態，從1月4日至6日連續3天不分畫夜針對轄區省道台8線、台3線、中129線等聯外交通要道，進行全面稽查、攔檢取締，以有效防制酒後駕車，並展現警方強力執法的決心。

東勢警分局有鑑於106年12月間台中市發生多起酒後駕車案件，嚴重影響民眾行的權利，酒後駕車肇事致人死、傷，造成兩方或多方家庭破碎，引起社會輿論及民眾的高度重視，酒駕已成為全民公敵。

為此，東勢警分局規劃從107年1月4日起至6日止，連續3天不分畫夜，針對轄區省道台8線、台3線、中129線等聯外交通要道全面稽查、攔檢取締，以有效防制酒後駕車，展現警方強力執法決心。