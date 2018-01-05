中國煤改氣 液化天然氣進口躍全球第2

在先前的幾年，中國LNG進口規模排名全球第3，位居日本和南韓之後。

大陸財新網引述全球能源資訊供應商S&P GlobalPlatts最新統計，2017年中國LNG進口總量為3789萬噸，年增幅高達48.37%。進口量已經超過南韓的3651萬噸，僅次於日本的8162萬噸，全球排名升為第2。

（中央社台北5日電）在強力推動「煤改氣」的影響下，中國在2017年成為全球第2大液化天然氣（LNG）進口國，進口總量為3789萬噸，躍居全球第2，僅次於日本，年增幅高達48.37%。

中國在京津冀「2+26」城市推行的「煤改氣」工程致使華北地區在供暖季出現大面積「氣荒」，能在工業實現單點直供的LNG更受青睞，進口量隨之爆發。

與此同時，LNG現貨價格也達到3年來最高值。2018年1月3日，LNG現貨價格為每百萬英熱單位（BTU）11.2美元，超過2017年最低點5.4美元的兩倍以上。

中國是全球能耗第一大國，2016年中國煤炭消費量位居世界第一，石油消費量位居世界第二，天然氣消費量位居世界第三。

與此同時，中國油氣資源對外依存度也逐年提高，2016年，石油對外依存度達65%，天然氣對外依存度升至35%。1070105