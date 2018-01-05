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政治

啟用M503陸委會暴怒　唐德明：不給民進黨面子

記者戴祺修／台北報導2018/01/05 13:45
▲國民黨文傳會副主委唐德明分析，陸方片面啟用M503航路，陸委會暴怒，理由是因為沒給民進黨政府留面子。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨文傳會副主委唐德明分析，陸方片面啟用M503航路，陸委會暴怒，理由是因為沒給民進黨政府留面子。（圖／NOWnews資料照）

對於大陸宣布啟用M503航路，陸委會除抗議之外，並稱一意孤行必有嚴重後果。國民黨文傳會副主委唐德明今(5)日表示，陸委會強烈反彈，是因為大陸不留一點面子給民進黨政府。

大陸民航局昨天在官網宣布，即日啟用M503等４條航路。陸委會隨後召開記者會嚴正抗議，要求對岸立即停止相關飛航行動，如果陸方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

唐德明表示，台灣不是國際民航組織（ICAO）會員，且M503是位在上海飛航情報區內的國際民航航路，因此，畫設該條航路並不需要我方同意，民航局也只能要求航空公司不要使用該條航路而已。

唐德明指出，對比之下，陸委會的強烈反彈，與其說是對中共「刻意以民航包裝對台灣的不當企圖」的指控，不如說是中共這次的不協商，一點面子都不給民進黨政府，所以民進黨政府惱怒之餘，連「必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果」的話都說出來了。

唐德明說，兩岸之間正處於冰凍期，還能有什麽更嚴重的後果呢？難道台灣有條件經濟制裁大陸，還是有能力武力封鎖嗎？這也太過匪夷所思了。因此，為什麽上次大陸民航局宣布要在2015年3月開通M503航路時，還想要請ICAO高層出面協商，最後也是在美方鼓勵下，由兩岸交通小兩會溝通才取得共識，M503航路向西移6海浬，只執行由北往南飛的國際航班，遇緊急情況時一律向西偏航，且不使用橫向3條航路。為什麼這一次大陸完全不想協商，直接就宣布啟動呢？

唐德明分析，大陸的態度不外乎有兩種可能，一種是因為蔡總統不承認九二共識，因此中共拒絕開啟與民進黨政府的協商管道，沒有管道當然就不用協商了。另一種是表達根本不在乎蔡政府反應的態度，隨便怎樣都好，對岸通通不在意。如果真是後者的話，兩岸情勢可能就進入一種無限沉淪的惡劣景況，政府的角色幾乎就是透明的，沒有能力為台灣人民爭取權益。

關鍵字m503唐德明陸委會國際民航組織
M503航路爭議　蔡英文訴諸國際移民專法政策方向　農曆年後出爐

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