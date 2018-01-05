啟用M503陸委會暴怒　唐德明：不給民進黨面子

對於大陸宣布啟用M503航路，陸委會除抗議之外，並稱一意孤行必有嚴重後果。國民黨文傳會副主委唐德明今(5)日表示，陸委會強烈反彈，是因為大陸不留一點面子給民進黨政府。

大陸民航局昨天在官網宣布，即日啟用M503等４條航路。陸委會隨後召開記者會嚴正抗議，要求對岸立即停止相關飛航行動，如果陸方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

唐德明表示，台灣不是國際民航組織（ICAO）會員，且M503是位在上海飛航情報區內的國際民航航路，因此，畫設該條航路並不需要我方同意，民航局也只能要求航空公司不要使用該條航路而已。