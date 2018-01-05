清大特殊選才 象棋王罕病生特技少女上榜

國立清華大學今天發布新聞稿表示，107學年特殊選才招生（拾穗計畫）今天放榜，共正取53名，包括化學、生物、物理、數學、電腦、桌球國手、音樂、水彩畫、仿生機器人、創新創業等各類高手，及多位在逆境中向上具學習熱忱的優秀學生。

（中央社記者許秩維台北5日電）清大特殊選才招生今天放榜，今年除了首度有境外台生上榜，還有青少年象棋棋王、行走書寫困難卻不放棄學習的罕病生，以及投入環島義演的軟骨功少女。

彰化高中學生葛振衣是象棋7段，小時候獲象棋國際特級大師吳貴臨指導，曾獲馬來西亞首屆「勝記盃」世界青少年象棋個人公開賽的18歲以下青少年組冠軍，象棋成就可說是國內20歲以下第一人。

今年特殊選才錄取生也出現多位身受病痛障礙，卻展現旺盛生命力的學生，如罹患罕病導致行走書寫困難的中興高中學生曾君豪，他積極參與活動與競賽，學習實用知識和技能，雖只能以口咬筆寫作業繪畫，卻數度在文學、美術比賽取得佳績。

清華大學表示，今年首度有境外台生錄取，就讀越南台商子弟學校的張家豪錄取清大數學系，他在校成績優異，英語流利，高一自組樂團，通過倫敦搖滾學院爵士鼓檢定，去年還在越南的中華民國國慶晚宴上演出。

現就讀國立台灣戲曲學院民俗技藝系的倪瀅瀅，特長為軟骨功，14歲開始投入公益。

倪瀅瀅表示，有一次到安養院義演，一位老爺爺握著她的手，送她罐裝咖啡，要她有空常來，令她感動不已，因此發起環島義演，與同樣學特技表演的姊姊到31所老人院義演，以特技專長投身公益，用藝術點亮長輩的笑顏；能錄取清大，她非常開心，未來目標希望創立活躍老化的銀髮社企。1070105