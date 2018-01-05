NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈巨人新打序　陽岱鋼仍有望打一棒林志穎代言四平街商圈　引婆媽爆動酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
中央社

清大特殊選才 象棋王罕病生特技少女上榜

中央社2018/01/05 13:28
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北5日電）清大特殊選才招生今天放榜，今年除了首度有境外台生上榜，還有青少年象棋棋王、行走書寫困難卻不放棄學習的罕病生，以及投入環島義演的軟骨功少女。

國立清華大學今天發布新聞稿表示，107學年特殊選才招生（拾穗計畫）今天放榜，共正取53名，包括化學、生物、物理、數學、電腦、桌球國手、音樂、水彩畫、仿生機器人、創新創業等各類高手，及多位在逆境中向上具學習熱忱的優秀學生。

清華大學特殊選才招生過去曾錄取圍棋棋王、西洋棋棋聯大師，今年再錄取一位青少年象棋棋王葛振衣，匯集三棋高手。

彰化高中學生葛振衣是象棋7段，小時候獲象棋國際特級大師吳貴臨指導，曾獲馬來西亞首屆「勝記盃」世界青少年象棋個人公開賽的18歲以下青少年組冠軍，象棋成就可說是國內20歲以下第一人。

今年特殊選才錄取生也出現多位身受病痛障礙，卻展現旺盛生命力的學生，如罹患罕病導致行走書寫困難的中興高中學生曾君豪，他積極參與活動與競賽，學習實用知識和技能，雖只能以口咬筆寫作業繪畫，卻數度在文學、美術比賽取得佳績。

清華大學表示，今年首度有境外台生錄取，就讀越南台商子弟學校的張家豪錄取清大數學系，他在校成績優異，英語流利，高一自組樂團，通過倫敦搖滾學院爵士鼓檢定，去年還在越南的中華民國國慶晚宴上演出。

現就讀國立台灣戲曲學院民俗技藝系的倪瀅瀅，特長為軟骨功，14歲開始投入公益。

倪瀅瀅表示，有一次到安養院義演，一位老爺爺握著她的手，送她罐裝咖啡，要她有空常來，令她感動不已，因此發起環島義演，與同樣學特技表演的姊姊到31所老人院義演，以特技專長投身公益，用藝術點亮長輩的笑顏；能錄取清大，她非常開心，未來目標希望創立活躍老化的銀髮社企。1070105

射擊會員疑背部中槍陳屍溪邊...中國煤改氣 液化天然氣進口...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan