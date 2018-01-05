黃金急漲 美元全年弱勢+油價通膨預期 今年金價還有

元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，美元貶勢不止、美國朝鮮風雲又起，造成本周黃金急漲，短線須小心漲多回檔；但拉長戰線來看，油價將帶動通膨走升，加上美元全年走弱趨勢已定，今 (2018) 年金價偏多格局可期。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，這週價格相較於前週收盤價上漲 1.88%，紐約黃金期貨 2018 年 2 月合約價格以 1321.6 美元做收，美元貶勢不止、美國朝鮮風雲又起，激勵金價上漲至 2017/9/15 以來新高。

潘昶安表示，黃金這波漲勢起於聯準會貨幣政策會議未調整利率展望，聯合國安理會對北韓實施限制石油進口之制裁、美國加碼制裁 2 名北韓官員則使漲勢更趨凌厲。不過觀察近幾個月金融市場對地緣政治風險之反應愈趨冷淡，且風險驅動之漲勢通常難以持久，投資人需慎防黃金短線漲多回檔。