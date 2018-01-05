山東太陽能高速公路 才通車就遭破壞

（中央社台北5日電）日前在中國大陸山東省濟南市風光開通的全球首條太陽能充電高速公路試驗路段，才通車5天就遭到破壞，還有一塊太陽能路面板被切割偷走。廠商懷疑是有心人士為了竊取技術所為。
齊魯晚報報導，全球首條承載式可充電太陽能高速公路試驗段上月28日在濟南通車後，2日就被工作人員發現路面遭破壞，被切割出一道長兩公尺、寬15公分的傷口，有一塊太陽能路面板被偷，還有7塊出現被重擊過的痕跡。
報導指出，該段公路設計荷載採用現行中國國家公路標準，承載能力、設計使用壽命、路用性能各項指標均高於現有瀝青混凝土路面。因為才通車，不可能是行車導致這樣的破壞。
報導引述業內人士指出，如果從金錢的角度考慮，破壞太陽能路面的透明混凝土摩擦層顯然有點不值得，而且現場缺失的東西經濟價值很低；他研判，「破壞者可能對技術感興趣」。
山東光實能源有限公司相關負責人透露，在建設施工過程中，他們多次碰到陌生人出現，當時雖然是封閉施工，但那些人還是趕到了施工現場，有人拍照片、有人偷組件。「之前組件沒鋪上去，來偷組件、偷技術，現在鋪完了還來偷，實在是令人費解！」
經過搶修，路段已於3日下午再度開通，不過山東光實能源有限公司仍拒絕透露這條試驗路段的實際造價，只說這次被破壞，損失人民幣數萬元。
陸媒華爾街見聞先前報導，去年12月，法國建築公司柯拉斯（Colas）在諾曼第（Normandie）的二級公路鋪設1公里長的太陽能充電單車道，就耗資500萬歐元（約新台幣1.8億元），濟南這條試驗段的造價勢必更高昂。
同濟大學交通運輸工程學院教授張宏超指出，未來只要電動汽車的技術能夠銜接，電動車行經太陽能路段，就能夠一邊行駛一邊充電。1070105