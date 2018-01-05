山東太陽能高速公路 才通車就遭破壞

（中央社台北5日電）日前在中國大陸山東省濟南市風光開通的全球首條太陽能充電高速公路試驗路段，才通車5天就遭到破壞，還有一塊太陽能路面板被切割偷走。廠商懷疑是有心人士為了竊取技術所為。

齊魯晚報報導，全球首條承載式可充電太陽能高速公路試驗段上月28日在濟南通車後，2日就被工作人員發現路面遭破壞，被切割出一道長兩公尺、寬15公分的傷口，有一塊太陽能路面板被偷，還有7塊出現被重擊過的痕跡。

報導指出，該段公路設計荷載採用現行中國國家公路標準，承載能力、設計使用壽命、路用性能各項指標均高於現有瀝青混凝土路面。因為才通車，不可能是行車導致這樣的破壞。