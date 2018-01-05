國發會：移民專法研擬中　政策方向農曆年後出爐

新住民在台生活，常面對法律、語言、文化上的挑戰，導致遭到歧視或不公平對待，且國內的移民政策法規偏向管制和防堵，對此國民黨立委林麗蟬已提案修正「新住民基本法」，強調這是完善移工政策第一步，國發會也對此回應，移民專法刻正研擬中，政策方向將在農曆年後出爐。

我國自馬政府102年擬定人口政策白皮書後，政府就未再針對人口政策進行整體性規畫，林麗蟬對此表示，「人口政策」乃係一國之基本政策，研析一個國家的人口數量、素質、結構及分布情形，便可洞悉這個國家的強弱盛衰及其未來之發展。

林麗蟬指出，目前新住民常因缺乏正式網絡支持、語言、文化隔閡等問題，導致生活需求窘困與社交活動受到限制，且國內的移民政策法規偏向管制和防堵。她說一套完整的移民及人口政策，始能吸引更多優秀外籍人才來台，增益我國國際競爭力，並令外籍配偶權益的保障更加周全，強調「新住民基本法」就是完善移民政策的第一步。