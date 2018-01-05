川普揚言告書商 法律專家：未告先輸

由沃爾夫（Michael Wolff）執筆的「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside theTrump White House，暫譯）原定9日上市，出版商今天表示時間將提前到明天。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）媒體摘錄新書內容聲稱揭露白宮內幕，美國總統川普揚言對作者、出版商與爆料者提告「誹謗」，不過法律專家表示，川普很難告贏，還可能引來更多不利的爆料。

哈佛法學院榮譽退休教授德爾紹維茨（AlanDershowitz）說，川普如提出誹謗官司那是「嚴重失誤」，必定「輸在起跑點」，「明智的律師都不建議這樣做」。

德爾紹維茨在過去一年中，經常公開為川普言行的合法性說話，他這次說，公眾人物很難打贏誹謗官司。川普必須證明，沃爾夫與出版社本來就知悉巴農與其他受訪者的言論為捏造；或者證明對方完全漠視、不查證內容真假就出書。

某些律師認為，巴農、沃爾夫和書商都可以宣稱，書中內容多屬評論意見，受美國憲法第一修正案保護，無法構成誹謗。

前總統歐巴馬任內的白宮律師、薩凡納法學院（Savannah Law School）教授萊特（Andrew Wright）表示，以上包括巴農「叛國」、「不愛國」等評論。

萊特說：「巴農不難主張他指的不忠和不恰當是個人意見，而非有法律效力的陳述。」

哈德爾寄給巴農、沃爾夫及亨利．霍爾特出版公司發行人魯賓（Steve Rubin）的存證信函說，巴農向沃爾夫爆料之舉，違反了2016年他受雇川普競選團隊簽下的保密及禁止負評條款。信中說，沃爾夫與出版社涉及干預或引導巴農違反僱傭契約。

但法律專家說，巴農後來成為白宮幕僚，僱傭契約就不再生效。專攻國安法的華盛頓律師莫斯（BradleyMoss）表示，基於言論自由與透明，政府機關對於雇員的非機密言論，管制權限遠小於民間公司。（譯者：中央社林宏翰）1070105