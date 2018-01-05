花蓮吉安楓林步道　驚見垃圾瀑布

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮縣吉安鄉楓林步道遭丟棄廢棄物，林地邊坡上形成一條「垃圾瀑布」，有危害自然生態、汙染水源之虞，保七總隊第九大隊循線逮捕4名嫌疑人，依違反廢棄物清理法送辦。

保安警察第七總隊第九大隊去年底接獲花蓮林區管理處通報，指稱吉安鄉楓林步道旁林地遭人違法丟棄大量廢棄物，警方會同花蓮林管處南華工作站及花蓮縣環保局稽查人員到場會勘，經由空拍評估現場丟棄廢棄物高達10噸，遠從4公里外的山腳下就看得到垃圾，警方立即展開調查。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威今天說，經數天埋伏後，終於追查到4名嫌疑人，其中2人為夫妻，4人均坦承因承包處理營建廢棄物，貪圖方便才將垃圾載運偏僻山區丟棄。