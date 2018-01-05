NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈巨人新打序　陽岱鋼仍有望打一棒林志穎代言四平街商圈　引婆媽爆動理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

校董捐助老人送餐 投身公益25年逾5千萬

中央社2018/01/05 13:39
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）學校董事長黃添榮經營事業有成，25年前投身公益、幫助弱勢，至今捐款逾新台幣5000萬元，今天第9年捐助獨居老人送餐。他說，「要做到眼睛瞇上」，再交代兒子繼續做下去。

草屯鎮公所辦理獨居老人送餐，南投縣私立五育高中董事長、草屯鎮朝清宮愛心功德會長黃添榮連續第9年捐款60萬元助草屯鎮獨居老人送餐服務，今天在五育高中辦理捐贈儀式，由草屯鎮長洪國浩代表接受支票，並回贈感謝狀。

除捐款幫助獨居老人送餐，黃添榮也邀上百名長者出席，共同享用豐盛午餐，並致贈餅乾、麵條、罐頭等民生物資、紅包，祝福長者平安過好年。五育高中照顧服務科學生則應用所學，細心接待現場長輩、噓寒問暖，還帶動玩維持健康小遊戲，氣氛熱鬧溫馨。

「留德比留財重要」，黃添榮表示，早年家裡很貧窮，後來經營事業有成，依父親遺願，開始投入各項公益，第一年即捐款500萬元成立功德會，至今25年不中斷，每年捐200萬元助弱勢，「要做到眼睛瞇上」，並交代兒子「聽阿公的話」，繼續做下去。

洪國浩表示，黃添榮除捐款助送餐，也會捐物資給草屯鎮食物銀行、協助遭遇急難家庭，非常關心地方弱勢。

他說，老人送餐服務除提供食物，送餐人員也會藉機關懷獨居老人，了解有無需要任何協助；另外，草屯鎮22個社區，其中18個設關懷據點，引導老人走出與他人互動。1070105

川普揚言告書商 法律專家...明基能源提供欣銓智慧節能 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan