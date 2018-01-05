校董捐助老人送餐 投身公益25年逾5千萬

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）學校董事長黃添榮經營事業有成，25年前投身公益、幫助弱勢，至今捐款逾新台幣5000萬元，今天第9年捐助獨居老人送餐。他說，「要做到眼睛瞇上」，再交代兒子繼續做下去。

草屯鎮公所辦理獨居老人送餐，南投縣私立五育高中董事長、草屯鎮朝清宮愛心功德會長黃添榮連續第9年捐款60萬元助草屯鎮獨居老人送餐服務，今天在五育高中辦理捐贈儀式，由草屯鎮長洪國浩代表接受支票，並回贈感謝狀。

除捐款幫助獨居老人送餐，黃添榮也邀上百名長者出席，共同享用豐盛午餐，並致贈餅乾、麵條、罐頭等民生物資、紅包，祝福長者平安過好年。五育高中照顧服務科學生則應用所學，細心接待現場長輩、噓寒問暖，還帶動玩維持健康小遊戲，氣氛熱鬧溫馨。