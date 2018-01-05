大摩清倉垃圾債 建議投資者賣出高收債、買入短期固

另外他還認為，川普政府的稅收改革只會加快下一次衰退到來的速度，原因是其將 「 帶來通常來說我們只會在一場衰退到來以前才會看到的過度現象 」 。

Mike Wilson 在周三發布的報告中稱，雖然減稅政策預計將給正在「展翅高飛」的股市注入新的動能，但這種提振作用可能只是短暫的，並且會掩蓋企業在資產負債表上的弱點。

騰訊證券今 (5) 日報導，據美國財經博客網站 ZeroHedge 消息，摩根士丹利財富管理公司的首席投資官麥克 · 威爾森（Mike Wilson）在其 2018 年展望報告中表示，在當前的市場周期中，現在買入垃圾債已經變得為時過晚。正因如此，該公司已經全部拋售了此前持有的高收益債券。

「 雖然美國剛剛實施的減稅政策可能會在短期帶來經濟增長狀況變得更好的局面，但也可能帶來通常來說我們只會在一場衰退到來以前才會看到的過度現象——而信貸市場總會在股票市場之前率先發現這一點。 」

其結果是， 「 我們已在最近將剩餘的高收益債券頭寸削減到了零，原因是我們正在為美國低質量企業財報表現惡化的前景做好準備，這種惡化將以運營利潤率的下降為引導。 」

Mike Wilson 預計，企業的運營利潤率將由於稅率下降而見頂，而非由於銷售額和盈利能力上升。他建議投資者應該賣出高收益債券，同時買入短期固定收益資產。 僅管市場正在變得越來越成熟，從而使得投資者越來越難賺到錢，但 Mike Wilson 並不認為衰退將在 2018 年裏到來。不過，隨著周期性高點的逼近，他發出警告稱： 「 投資者應該為今年全球股市至少會出現一次修正做好準備。” 」

「 我們認為，與 2016 年和 2017 年相比，投資者想要在 2018 和 2019 年裏賺到錢的難度會變大很多，原因是衰退和熊市的風險越來越近了。 」 威爾森在報告中寫道。 「 周期末尾的動能已經變得更加明顯。 」

另外，摩根士丹利還作出結論稱，在貨幣政策緊縮以及企業財報和經濟數據所帶來的驚喜將會減少的形勢下，未來任何可能還將剩下的上行動能都很可能會是投機性的。