美司法部再對柯林頓基金會展開調查

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）「國會山莊報」引述執法人員和一名目擊證人的話報導，美國司法部開始調查在希拉蕊．柯林頓國務卿任期內，柯林頓基金會是否進行「付費服務」政治或其他非法活動。

國會山莊報（The Hill）報導，阿肯色州小岩城（Little Rock）的聯邦調查局（FBI）幹員主導這項調查，過去一個月來約談至少一名目擊證人。小岩城是柯林頓基金會（Clinton Foundation）成立的地方。

執法人員告訴國會山莊報，預期未來幾週會有更多調查行動。

在被要求證實報導內容時，司法部發言人表示，不會對正在進行的調查發表任何評論。