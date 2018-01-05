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中央社

美司法部再對柯林頓基金會展開調查

中央社2018/01/05 13:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）「國會山莊報」引述執法人員和一名目擊證人的話報導，美國司法部開始調查在希拉蕊．柯林頓國務卿任期內，柯林頓基金會是否進行「付費服務」政治或其他非法活動。

國會山莊報（The Hill）報導，阿肯色州小岩城（Little Rock）的聯邦調查局（FBI）幹員主導這項調查，過去一個月來約談至少一名目擊證人。小岩城是柯林頓基金會（Clinton Foundation）成立的地方。

執法人員告訴國會山莊報，預期未來幾週會有更多調查行動。

在被要求證實報導內容時，司法部發言人表示，不會對正在進行的調查發表任何評論。

柯林頓基金會人員沒有立即回覆置評要求。柯林頓基金會先前曾表示，從未以捐款作為決策交換的條件。

民主黨人曾指控，共和黨對2016年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）發動根本站不住腳的調查，是為了轉移特別檢察官穆勒（RobertMueller）就川普競選團隊與俄羅斯之間可能串通調查的注意力。

國會山莊報報導，匿名官員表示，這起調查是要探究對柯林頓家族的慈善捐款，是否是以承諾或做任何決策作為交換條件，或是捐款者期待政府為他們辦事，而承諾捐款。（譯者：中央社陳昱婷）1070105

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