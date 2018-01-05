比特幣狂熱？2018年首周主要看其他競爭幣表現

比特幣去年第 4 季的瘋狂漲勢，吸引眾多關注的目光。不過，2018 年開年第一周，表現更出色的卻是其他的「競爭幣」，成為追逐高風險的投資人另外的選擇。

據《Coindesk》報導，比特幣是全球市值最大的加密貨幣，去年大漲 1900%，但隨著 12 月逼近 2 萬美元之後，相對小市值的競爭幣卻更有表現。部分原因在於，比特幣的超買造成資金輪動，轉向其他加密貨幣。

2018 年初最受注意的可能是瑞波幣 (Ripple)(XRP)，瑞波幣在 2018 年第一周，靠著 66% 的漲幅，已經成為市值第二大的加密貨幣。但即使這麼高的報酬率，計算到格林威治時間 4 日 18:00 為止，只是排名第 6 的加密貨幣。