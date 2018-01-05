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比特幣狂熱？2018年首周主要看其他競爭幣表現

鉅亨網2018/01/05 14:01
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比特幣去年第 4 季的瘋狂漲勢，吸引眾多關注的目光。不過，2018 年開年第一周，表現更出色的卻是其他的「競爭幣」，成為追逐高風險的投資人另外的選擇。

據《Coindesk》報導，比特幣是全球市值最大的加密貨幣，去年大漲 1900%，但隨著 12 月逼近 2 萬美元之後，相對小市值的競爭幣卻更有表現。部分原因在於，比特幣的超買造成資金輪動，轉向其他加密貨幣。

2018 年初最受注意的可能是瑞波幣 (Ripple)(XRP)，瑞波幣在 2018 年第一周，靠著 66% 的漲幅，已經成為市值第二大的加密貨幣。但即使這麼高的報酬率，計算到格林威治時間 4 日 18:00 為止，只是排名第 6 的加密貨幣。

今年以來加密貨幣漲幅（圖表取自Coindesk）
今年以來加密貨幣漲幅（圖表取自 Coindesk）

整體來看，漲幅最大的是波場幣 (TRON) ，今年第一周大漲 270%，在統計前 24 小時共上漲了 100%。根據 CoinMarketCap 數據，波場幣市值已達到 100 億美元。

排名第二的是 Status (SNT)，這是個基於以太坊所創建的加密貨幣。它今年以來漲幅達 160%，較上個月已大漲 700%。恒星幣 (Stellar)(STR) 也是年初極受關注的投資焦點，今年以來漲幅達 141%，市值也提升為加密貨幣第九。

以太幣雖然在 4 日突破 1000 美元重要關卡，但今年迄今的漲幅僅為第 10，上漲 28%。比特幣則陷於大幅的區間整理，今年以來上漲 2%，排名第 18。

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