林志穎代言四平街商圈引爆動　驚喜宣布新專輯將問世

林志穎今（5）日無酬出席擔任四平街商圈代言人，展現小旋風魅力！睽違12年未發專輯的林志穎，也宣布今年將會發行新專輯，至於曲風為何？林志穎神祕笑說：「仍在籌備階段。」

林志穎大哥林志杰日前經媒體報導在賣腸粉，生意扶搖直上，林志穎也大方現身幫哥哥宣傳，達到雙贏局面。林志穎從小在四平街商圈長大，願意無酬擔任商圈代言人，他表示對於四平街充滿濃厚回憶，小時候逢年過節，父親都帶著他們來採買，這也是哥哥在四平街商圈擺攤的原因。