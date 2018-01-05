林志穎代言四平街商圈引爆動　驚喜宣布新專輯將問世

林志穎今（5）日無酬出席擔任四平街商圈代言人，展現小旋風魅力！睽違12年未發專輯的林志穎，也宣布今年將會發行新專輯，至於曲風為何？林志穎神祕笑說：「仍在籌備階段。」
林志穎大哥林志杰日前經媒體報導在賣腸粉，生意扶搖直上，林志穎也大方現身幫哥哥宣傳，達到雙贏局面。林志穎從小在四平街商圈長大，願意無酬擔任商圈代言人，他表示對於四平街充滿濃厚回憶，小時候逢年過節，父親都帶著他們來採買，這也是哥哥在四平街商圈擺攤的原因。
▲林志穎代言四平街商圈。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.05）
▲林志穎（左）代言四平街商圈。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.05）
談到出新專輯一事，林志穎坦言從去年就在啟動新專輯籌備計畫，只是歌曲流行度變異太快，導致部分歌曲需要重來。問及歌曲是否會以唱跳為主？林志穎不願透露太多，表示一切還在討論。
林志穎目前育有3兒，問及會不會想拚生女兒？他笑說：「聽有女兒的說，沒生女兒都會有些遺憾。」更透露做人計畫僅靠「心情、隨緣」，不會過於強求。林志穎也說曾問過大兒子KIMI想要妹妹還弟弟？KIMI竟回：「想要姊姊。」讓林志穎哭笑不得。
▲林志穎魅力不容小覷，堪稱師奶殺手。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.05）