免徵營業稅可不開發票嗎？民眾3稅制疑問 國稅局這麼

有民眾到商店購買蔬果及沙拉醬等食材，店家告知蔬果免徵營業稅，僅就沙拉醬售價開立統一發票，詢問店家是否涉及逃漏稅，對此，南區國稅局表示，銷售商店經稽核機關核定為使用統一發票者，即便蔬果免徵營業稅，仍須依法開立「免稅」統一發票。

國稅局近期陸續接獲民眾詢問稅制問題，包括免徵營業稅，是否可免開統一發票；贈與取得的股票，是否不必繳納證券交易稅；以及公司因侵權行為，給付國外營利事業賠償金，是否可列為事業損費等。對此，國稅局針對民眾疑問，紛紛進行以下逐項說明。

南區國稅局說明，依營業稅法規定，未經加工的生鮮農、林、漁、牧產物、副產物等免稅貨物，可以免開統一發票；不過經稽核機關核定使用統一發票的商家，銷售前開免稅貨物的銷售額，應依法開立「免稅」統一發票。

疑問二：贈與取得的股票，要繳納證券交易稅嗎？

南區國稅局表示，依證券交易稅條例規定，買賣有價證券，除各級政府發行的債券之外，都需要依法課徵證券交易稅，不過，由於贈與取得的股票，非買賣行為，可免徵證券交易稅，但仍應向國稅局申報贈與稅，並持國稅局核發的贈與稅繳清證明書或免稅證明書，向股票發行公司辦理移轉登記。

疑問三：公司因侵權行為，給付國外營利事業賠償金，可列為本事業損費嗎？

南區國稅局表示，國內廠商因違法侵害外國營利事業的專利權或商標權，而給付的損害賠償金，為國外廠商在國內取得的其他收益，在所得稅法中規定為中華民國來源所得，應由國內廠商給付時，按規定扣繳率扣繳所得稅，但代國外廠商扣繳所得稅款，不得列我國內廠商的損費。

國稅局舉例，日前查核甲公司營利事業所得稅結算申報案件時，發現該公司因侵害日商株式會社的註冊商標權，甲公司與日商株式會社協商賠償，依和解協議書，侵權和解金為 2500 萬元，甲公司應依規定扣繳稅額 500 萬元，該公司除申報其他損失侵權和解金 2500 萬元之外，又代國外廠商扣繳稅款 500 萬元，並申報為其他費用，被國稅局以「扣繳他人之所得稅款，不得列為本事業之損費」為由，剔除 500 萬元的扣繳稅款，並要求補稅。