市售指甲油致癌甲醛超標 知名美妝上榜

食藥署研究檢驗組科長黃守潔今天受訪時表示，違規產品包括知名美妝通路「86小舖」的「LAPCOS 派對不眠夜螢光指甲油（YE01 螢光綠）」及「PINPAI-甲油防溢膠」，甲醛分別高達202及383ppm。

（中央社記者張茗喧台北5日電）食藥署日前檢驗市售指甲油，共7款驗出致癌「甲醛」超標，最嚴重超標達42倍，知名美妝通路「86小舖」及「寶雅生活館」都上榜，已展開全台下架回收。

「寶雅生活館」販售的美國知名美甲品牌「莎莉韓森」也上榜，兩款專業保養指甲油（520 Bamboo Shoot、481 Breezy Blue）同樣被驗出甲醛超標，含量分別為345.8及227.6ppm。

此外，台南市一家文具行販售的「CR 香氛馬卡龍指甲油-24」驗出甲醛多達3206.4ppm，超標逾42倍最多；新北市百貨行販售的「花漾指甲油（319）」甲醛含量則為138.4ppm；新北市泰特公司的「夏萊多瓦指甲油(100)」甲醛含量則多達1692.5ppm。

食藥署醫療器材及化粧品組科長洪國登表示，檢驗結果出爐後，已立即要求地方衛生局將問題指甲油下架，製造廠及輸入業者也將依「化粧品衛生管理條例」規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

洪國登指出，過去7年已展開6次市售指甲油稽查，幾乎每次都有發現違規情況，今年也將再次展開稽查行動，避免指甲油的甲醛危害民眾健康。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，甲醛具有刺激性，吸入恐刺激支氣管、呼吸道，皮膚接觸到則會刺激皮膚，過去也曾發生過甲醛汙染食物的事件，導致腸胃道不適。

不只如此，甲醛也是世界衛生組織（WHO）公告的一級致癌物，長期吸入恐增加鼻咽癌、血癌風險，顏宗海提醒，民眾務必選購合法的指甲油，使用時應避免在密閉空間、注意環境通風。1070105