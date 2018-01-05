繼川普痛批 共和黨內也紛與巴農撇清

路透社報導，白宮今天持續有動作，建議撤除巴農在極右媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）中重要的執行總裁一職。

沃爾夫（Michael Wolff）新書強烈批判川普（Donald Trump）和第一家庭，當中引述巴農（StephenK. Bannon）對白宮秘辛的言論，川普為此與這名以前的心腹反目。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國專欄作家沃爾夫所著新書大爆白宮內幕，書中引述前白宮首席策士巴農的內容，令美國總統川普痛斥巴農「失心瘋」並與他決裂，共和黨人誓言護主，如今巴農在黨內盟友盡失。

巴農在共和黨內較保守派的盟友顯然也所剩無多。川普與巴農決裂後，共和黨旋即對川普表達忠心。

川普親信、保守派媒體Newsmax Media執行長拉迪（Christopher Ruddy）告訴路透社：「我不知道現在黨內保守陣營中，有誰在這件事上站在史提夫（Steve，巴農名字）而非川普這邊。」

布萊巴特新聞網上讀者今天的留言似乎一面倒支持川普，而非巴農。「華爾街日報」（Wall StreetJournal）今天晚間報導，布萊巴特新聞網的董事會已在考慮要讓巴農走人。

去年8月，巴農在白宮西廂的權力鬥爭中遭開除，被迫回任布萊巴特新聞網。

巴農離開白宮後曾宣布仍會繼續效忠川普，並誓言「起義」對抗共和黨的建制派，尤其是參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）；巴農指控麥康奈阻撓川普的政策。但就在上個月，麥康奈於共和黨兵敗阿拉巴馬州聯邦參議員補選後，在國會操盤通過美國稅改，贏得川普讚賞。（譯者：中央社梁元齡）1070105