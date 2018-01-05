NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈康凱護航陳喬恩酒駕「沒那麼嚴重」寒冬保暖　農業局推貢寮鮑湯品暖胃酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
中央社

繼川普痛批 共和黨內也紛與巴農撇清

中央社2018/01/05 14:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國專欄作家沃爾夫所著新書大爆白宮內幕，書中引述前白宮首席策士巴農的內容，令美國總統川普痛斥巴農「失心瘋」並與他決裂，共和黨人誓言護主，如今巴農在黨內盟友盡失。

沃爾夫（Michael Wolff）新書強烈批判川普（Donald Trump）和第一家庭，當中引述巴農（StephenK. Bannon）對白宮秘辛的言論，川普為此與這名以前的心腹反目。

路透社報導，白宮今天持續有動作，建議撤除巴農在極右媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）中重要的執行總裁一職。

巴農在共和黨內較保守派的盟友顯然也所剩無多。川普與巴農決裂後，共和黨旋即對川普表達忠心。

川普親信、保守派媒體Newsmax Media執行長拉迪（Christopher Ruddy）告訴路透社：「我不知道現在黨內保守陣營中，有誰在這件事上站在史提夫（Steve，巴農名字）而非川普這邊。」

布萊巴特新聞網上讀者今天的留言似乎一面倒支持川普，而非巴農。「華爾街日報」（Wall StreetJournal）今天晚間報導，布萊巴特新聞網的董事會已在考慮要讓巴農走人。

去年8月，巴農在白宮西廂的權力鬥爭中遭開除，被迫回任布萊巴特新聞網。

巴農離開白宮後曾宣布仍會繼續效忠川普，並誓言「起義」對抗共和黨的建制派，尤其是參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）；巴農指控麥康奈阻撓川普的政策。但就在上個月，麥康奈於共和黨兵敗阿拉巴馬州聯邦參議員補選後，在國會操盤通過美國稅改，贏得川普讚賞。（譯者：中央社梁元齡）1070105

台美關係 美學者建議放入...台股臨高點挑戰 拉尾盤連7紅

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan