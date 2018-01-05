台美關係 美學者建議放入印太戰略思考

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國學者認為，台美過去將焦點放在雙邊關係上，但在美國總統川普的印太區域戰略下，應該將台美雙邊關係放入區域戰略中思考，才能更有效的制衡中國。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institite）今天舉辦研討會，討論台灣在印度洋-太平洋戰略上的角色。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）南亞專家狄利斯（AshleyTellis）表示，台美關係相當特殊，也因此過去多半侷限在雙邊關係發展上。但在印太戰略架構下，未來應該將台美關係放入區域戰略中思考，讓台灣成為印太戰略的重要一環，也才能更有效制衡中國。