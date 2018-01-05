台美關係 美學者建議放入印太戰略思考

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國學者認為，台美過去將焦點放在雙邊關係上，但在美國總統川普的印太區域戰略下，應該將台美雙邊關係放入區域戰略中思考，才能更有效的制衡中國。
華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institite）今天舉辦研討會，討論台灣在印度洋-太平洋戰略上的角色。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）南亞專家狄利斯（AshleyTellis）表示，台美關係相當特殊，也因此過去多半侷限在雙邊關係發展上。但在印太戰略架構下，未來應該將台美關係放入區域戰略中思考，讓台灣成為印太戰略的重要一環，也才能更有效制衡中國。
他說，台美關係不再只是功能性概念，還具有政治性概念。
狄利斯也指出，隨著中國軍事實力不斷增強，美國應該明確表達一旦台灣成為被威懾的對象，美國將負起責任協防台灣，在這樣的前提下，他也呼籲川普政府應當進一步協助台灣增強自我防禦能力。
德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund ofthe United States）資深研究員佛萊（Jaimie Fly）也認為，美台關係不應再只從雙邊關係思考，美國應該協助台灣參與更多多邊對話，協助台灣融入區域網絡架構中。
他建議川普應當擴大與台灣的往來，包括雙邊官員互訪、邀請台灣參與和其他夥伴的非正式對話、協助台灣參與聯合國體系下的技術性機構。他認為日本政府與台灣的往來值得川普政府參考，日本首相安倍晉三一直願意與台灣維持良好關係。
哈德遜研究所資深研究員布朗（Eric Brown）也指出，台灣一直希望能跳出中國設下的國際孤立狀態，擴大和其他民主國家的往來，也願意向國際社會貢獻一己之力。美國應當鼓勵盟友和台灣往來，並應協助台灣自我防衛。1070105