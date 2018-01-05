台股收在10879點　奇力新回檔、美磊漲停打開

台北股市今（5）日收盤上漲31.17點，收在10879.80點，漲幅0.29%，成交金額新台幣1408.59億元。各類股部分，電子收在盤上、金融漲0.7%。指標股台積電漲0.2%、鴻海漲0.4%、大立光則弱勢跌0.8%，南亞科強勢漲2.4%。至於奇力新日前宣布併購美磊，今日出現回檔跌2.2%、美磊則是漲停打開。

台北股市今日開盤漲8.29點，加權股價指數以 10856.92 點開出，隨後來到盤下，盤中又黑翻紅，終場上漲31.17點，收在10879.80點，成交金額新台幣1408.59億元。各類股部分，電子收在盤上、金融漲0.7%，其中華南金、兆豐金、台新金、中信金都漲逾1%。其他，水泥、運輸、玻璃與造紙類股漲逾1%。