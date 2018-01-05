台股收在10879點　奇力新回檔、美磊漲停打開

台北股市今（5）日收盤上漲31.17點，收在10879.80點，漲幅0.29%，成交金額新台幣1408.59億元。各類股部分，電子收在盤上、金融漲0.7%。指標股台積電漲0.2%、鴻海漲0.4%、大立光則弱勢跌0.8%，南亞科強勢漲2.4%。至於奇力新日前宣布併購美磊，今日出現回檔跌2.2%、美磊則是漲停打開。
台北股市今日開盤漲8.29點，加權股價指數以 10856.92 點開出，隨後來到盤下，盤中又黑翻紅，終場上漲31.17點，收在10879.80點，成交金額新台幣1408.59億元。各類股部分，電子收在盤上、金融漲0.7%，其中華南金、兆豐金、台新金、中信金都漲逾1%。其他，水泥、運輸、玻璃與造紙類股漲逾1%。
個股中，指標股台積電漲0.2%，來到240元。鴻海漲0.4%，收在93元。大立光則弱勢跌0.8%，來到4100元。南亞科強勢漲2.4%、宸鴻漲1.6%。今日量大走揚個股包括長榮、正文、合晶、嘉聯益、大成鋼與聯電等。
而奇力新日前宣布併購美磊，但今日出現回檔跌2.2%、美磊漲停打開，終場收漲逾5%，至於奇力新母公司國巨則漲1.3%，來到404元，國巨集團其他成員智寶與凱美則分別跌1.8%與4.2%。