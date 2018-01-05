電競夯 Nvidia概念股強攻

動力-KY今天強勢開高後急奔漲停價101元，突破百元關卡，創下上市新高價；雙鴻盤中同步走高，重返80元關卡，收盤來到80.8元，收漲2.93%；微星今天延續多頭氣勢，再度攻高，尾盤收在88.6元，上漲2.78%，創下2016年11月以來新高點。

法人指出，2017年Nvidia僅推出小改款晶片，整體產業推升效果較平淡，今年Nvidia推出12奈米的Volta的新晶片，在新晶片帶動下，預期電競產業將迎來如2016年的換機潮，成長動能值得期待。

動力-KY表示，近期隨全球電競產業的蓬勃發展，以及比特幣挖礦熱潮方興未艾，持續保有相對穩健的成長動能。雙鴻也預期今年在新晶片帶動下，電競VGA顯示卡將重啟動能。

動力-KY為台灣電競顯示卡散熱風扇的龍頭廠商，目前電競相關產品應用占營收超過7成，是台灣電競純度最高的公司。動力-KY的主要客戶為雙鴻散熱模組廠，間接供應微星、技嘉、華碩及美商艾維克（EVGA）等廠商。

動力-KY表示，受到電競產品運算效率及畫面解析度需求提升的帶動下，每部電競PC的電競顯示卡散熱風扇使用量從原本的1至2顆，已逐漸提升為2至3顆，動力-KY今年電競相關的散熱風扇出貨量預計將超過1000萬套，市占率持續擴大。

雙鴻與 Nvidia關係緊密，從電競繪圖晶片顯卡到AI運算，甚至自動駕駛領域都有相當緊密的合作，今年可望迎接電競、AI及5G大商機，在電競、手機及伺服器等領域散熱訂單都有新斬獲，將帶動雙鴻今年營運大躍進，營收及獲利都可望見到新的里程碑。1070105