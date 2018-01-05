台股臨高點挑戰 拉尾盤連7紅

大型電子權值股台積電、大立光、鴻海等今天熄火，僅在平盤或平盤下游走，大立光盤中一度跌破4000元大關，幸買盤低接收在4100元；台積電小漲收240元，鴻海午盤起翻紅，尾盤小拉收在今天最高的93元。

台股終場上漲31.17點，以10879.80點收盤，成交值新台幣1408.59億元。

（中央社記者韋樞台北5日電）歐美股市拜經濟熱絡之賜大漲，台股面臨前波高點10882點的挑戰在平盤上下震盪，電子股熄火，資金前進傳產和金融，尾盤拉升收漲，台股連7紅。法人表示，宜留意電子權值股法說會。

市場資金明顯轉進金融股和原物料傳產股，金融股拉尾盤收在最高點，終場上漲0.74%；造紙股上漲1.47%，航運股上漲1.35%，玻璃股上漲1.26%，水泥股上漲1.1%。

股市資深分析師林成蔭表示，國際經濟復甦情形不錯，帶動股市上漲，台灣景氣燈號仍呈黃藍燈，台股漲勢不如國際股市明顯，顯得「外熱內溫」。

林成蔭指出，新台幣強升，外資連6買，今天台股指數面臨前波高點10882點挑戰，惜市場認為首季為電子淡季，原本期待iPhone X手機的拉貨潮，但結果有些不如預期，外資轉買金融股和原物料傳產股，以致今天電子股表現有些平淡。

他說，市場正等待1月中旬的大立光和台積電法說會公布去年第4季財報並釐清首季的展望，以消除市場雜音和猜疑；同時投資人宜注意外資近日關注的金融股、歐美大風雪之後所帶來的汽車零組件維修商機，以及油價上漲後影響的原物料行情。1070105