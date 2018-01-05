印度生物辨識卡資料庫再傳安全漏洞

（中央社記者康世人新德里5日專電）雖然印度單一身分認證機構（UIDAI）強調，政府核發每個公民形同身分證的Aadhaar生物辨識卡資料很安全，但媒體卻報導可花錢輕易取得Aadhaar卡資料後，UIDAI已報警調查。

印度政府為追查逃漏稅，正要求所有印度公民及在印度必須繳稅的外國人3月底前申請Aadhaar卡，並與銀行帳戶、手機連結，但Aadhaar卡資料庫被駭客入侵的報導一直沒有中斷。

位於印度資訊科技大城班加羅爾的智庫「互聯網與社會中心」（Centre for Internet and Society）去年5月曾發表報告指出，共有1億3500萬名印度公民的身分與個人資料，從政府4個資料庫外洩，包括Aadhaar卡資料。