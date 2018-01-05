偽造巴氏量表 骨科醫師判刑1年

其中，王姓男子僅患有一般高血壓、糖尿病且行動自如，101年8月間到醫院找謝醫師看診開立「巴氏量表」，表中勾選需別人幫助進食、無法自行刷牙洗臉、無法自行如廁等選項。

台灣台中地方法院今天發布判決書指出，56歲謝姓醫師擔任南投縣一家醫院骨科主任，在民國101年1月至103年9月，為12名病患偽造「巴氏量表」，以透過仲介公司申請外籍看護工。

（中央社記者蘇木春台中5日電）南投縣一家醫院謝姓骨科醫師，為患者偽造「巴氏量表」以申請外籍看護工，調查局獲報偵辦，查出多名患者行動自如，台中地院今天依偽造文書罪判謝醫師1年徒刑，全案仍可上訴。

另外，一名林姓婦人在100年因車禍脊椎受傷，101年1月到醫院找謝醫師看診，雖因脊椎受傷，但仍能自由行走，謝醫師卻開立「巴氏量表」，表中記載「下肢無力、關節活動受限，行動不便、生活無法自理」等內容。

台中地檢署104年接獲線報，指揮法務部調查局中部地區機動工作站偵查，辦案人員查出王男行動自如、獨居，且外籍看護工為王男的兒子照顧幼兒，打理家中環境。

檢方查出，林姓婦人100年至105年出國17次，足跡遍及中國、緬甸、香港、泰國、日本、韓國與荷蘭等地，外籍看護工平時負責洗衣、買菜、煮飯、打掃與洗車等家庭事務工作。

謝姓骨科醫師應訊時坦承記錄「巴氏量表」登載內容，但否認有登載不實故意，且查無謝醫師收取不實利益事證，法官認為已破壞聘僱外籍看護工審核與管理正確性，依偽造文書罪共12罪，每罪處有期徒刑2個月，合併應執行有期徒刑1年，可易科罰金，全案仍可上訴。1070105