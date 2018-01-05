NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈康凱護航陳喬恩酒駕「沒那麼嚴重」寒冬保暖　農業局推貢寮鮑湯品暖胃酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
鉅亨網

蘋果助威 華通去年Q4營收續創新高 季增13.43

鉅亨網2018/01/05 14:44
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

PCB 廠華通 (2313-TW) 第 4 季仍處對蘋果 iPhone X 類載板供貨高峰期，今 (5) 日公布去年 12 月營收達 57.05 億元創歷史次高；去年第 4 季營收 169.46 億元，也再寫單季營收新高紀錄。

華通去年第 4 季營收較第 3 季 149.39 億元成長 13.43%，年增 19.21%，也優於法人預期。同時，華通 2018 年第 1 季營收也不看淡。華通累計 2017 年營收為 539.64 億元，年增 18.56%。

華通第 3 季營收 149.39 億元，毛利率 17.03%，毛利率季增 4.14 個百分點，年增 4.44 個百分點；稅後純益 13.96 億元，季增 161.88%、年增 195.37%，單季每股稅後純益並達到 1.17 元。華通前 3 季營收 370.19 億元，毛利率 14.63%，稅後純益 23.27 億元，每股稅後純益 1.95 元，毛利率年增 2.55 個百分點。

華通去年資本支出超過 50 億元，產品集中類載板，2018 年將著重重慶廠產能小幅擴充，預計擴充每月產能達 8-10 萬平方呎，惠州廠則是 HDI 製程升級、軟硬板產能持續擴充等，並針對 2019 年高階 HDI 需求預先規劃重慶廠區工程；不過華通對今年資本支出仍在規劃之中。此外，華通對於去年新介入的在台生產類載板製程，也將以去瓶頸增加產能為主；至於軟硬結合板則視市場需求狀況進行擴張。

華通日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字華通headline
英國擬議收「咖啡紙杯稅」以...李嘉誠：美今年升息2-3次...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan