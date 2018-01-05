蘋果助威 華通去年Q4營收續創新高 季增13.43

華通去年第 4 季營收較第 3 季 149.39 億元成長 13.43%，年增 19.21%，也優於法人預期。同時，華通 2018 年第 1 季營收也不看淡。華通累計 2017 年營收為 539.64 億元，年增 18.56%。

PCB 廠華通 (2313-TW) 第 4 季仍處對蘋果 iPhone X 類載板供貨高峰期，今 (5) 日公布去年 12 月營收達 57.05 億元創歷史次高；去年第 4 季營收 169.46 億元，也再寫單季營收新高紀錄。

華通去年資本支出超過 50 億元，產品集中類載板，2018 年將著重重慶廠產能小幅擴充，預計擴充每月產能達 8-10 萬平方呎，惠州廠則是 HDI 製程升級、軟硬板產能持續擴充等，並針對 2019 年高階 HDI 需求預先規劃重慶廠區工程；不過華通對今年資本支出仍在規劃之中。此外，華通對於去年新介入的在台生產類載板製程，也將以去瓶頸增加產能為主；至於軟硬結合板則視市場需求狀況進行擴張。