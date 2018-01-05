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「屏東好物」送禮送到心坎裡　美好伴手禮打包帶走

記者陳宗傑／屏東報導2018/01/05 14:59
▲屏東縣政府出版推薦屏東好物，歡迎大家多多選購。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）
▲屏東縣政府出版推薦屏東好物，歡迎大家多多選購。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）

歲末年終，正是年節送禮好時節，屏東縣政府蒐羅了歷年來入選屏東伴手禮的優質店家，出版推薦「屏東好物」，包含好食、好物、好店、好農，近日將廣為發送給各大企業及機關單位購禮參考。

「送禮，要送到心坎裡」，潘孟安縣長表示，屏東伴手禮就是大家送禮傳達心意的首選，歡迎把屏東的美好打包帶走！


▲屏東縣政府出版推薦屏東好物，歡迎大家多多選購。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）

「民間促銷活動都會印製型錄吸引消費者，政府行銷也不能拘泥」，縣府發言人黃建嘉指出，「屏東好物」可說是縣府首次嘗試出版的商品型錄，介紹屏東優質產品以帶動買氣，潘孟安縣長還特地寫信，隨書寄給各大企業和機關團體推薦屏東好物。

潘縣長在信中指出，他常常很自豪屏東擁有好山好水，物產豐饒，不論是新鮮肉品、現撈海鮮、甜蜜入心的水果、苦中回甘的濃郁咖啡可可，在這裡都找得到，屏東被盛讚為寶島的糧倉與花果天堂，不是沒有道理的。而且地方族群文化多元豐富，屏東鄉親們的創意與巧手，融合生活智慧、文化傳統創作成藝術品，更是令人愛不釋手。

「屏東好物」總共集結76家優質店家，分別為「好食」26家、「好物」16家、「好店」14家、「好農」20家，圖文清楚介紹各家的特色產品或禮盒包裝，不論口感風味、產品整體設計包裝都是高cp值，縣府還貼心附上店家連絡電話、地址，方便企業機關及民眾連繫選購。

「屏東好物」可至屏東縣政府觀光傳播處免費索取，或至屏東縣政府官網下載電子版。詳情請洽詢觀光傳播處行銷企劃科。
 

關鍵字屏東好物伴手禮咖啡可可花果天堂觀光傳播處
屏東歲末送暖　發7800戶紅包女子吸毒後攔警車　自投羅網

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