中國式拆違建 河南大批幼兒頓失校園

（中央社台北5日電）中國河南周口市政府去年中在衛星影像監測執法和「兩違」（違法佔地和違法建設）整改的要求下，下轄淮陽縣、鹿邑縣40餘所民辦小學、幼稚園陸續拆除，現在大批孩子們不知該去哪裡上學。

在鹿邑縣經營幼稚園的錢麗宏向財新網表示，幼稚園2015年春天動工，2016年暑假開始招生，投資人民幣1000多萬（新台幣4623萬元），最終於3日被拆。

2017年9月錢麗宏接到當地土管所電話，告知被衛星拍到違建，要交每畝（約200坪）30萬罰金和保證金。隨後鄉政府多次來人提醒，只要交了保證金，會幫助完善土地手續。