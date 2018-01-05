中國式拆違建 河南大批幼兒頓失校園

（中央社台北5日電）中國河南周口市政府去年中在衛星影像監測執法和「兩違」（違法佔地和違法建設）整改的要求下，下轄淮陽縣、鹿邑縣40餘所民辦小學、幼稚園陸續拆除，現在大批孩子們不知該去哪裡上學。
在鹿邑縣經營幼稚園的錢麗宏向財新網表示，幼稚園2015年春天動工，2016年暑假開始招生，投資人民幣1000多萬（新台幣4623萬元），最終於3日被拆。
2017年9月錢麗宏接到當地土管所電話，告知被衛星拍到違建，要交每畝（約200坪）30萬罰金和保證金。隨後鄉政府多次來人提醒，只要交了保證金，會幫助完善土地手續。
錢麗宏的幼稚園於12月18日斷水斷電，學生放假。12月19日，錢麗宏根據土管所給的帳號在中國銀行繳納了共192萬罰金和保證金。但鄉政府28日先拆除兩間平房、院牆、綠化帶等附屬物，還將水泥路面撬開。
12月31日，錢麗宏收到限3日內拆除幼稚園的通知。2018年1月3日上午11點，鄉政府在幼稚園周圍拉起警戒線，3幢教學樓被拆，拆除行動還在進行。
錢麗宏說：「我一直在跟鄉里領導說，我們可以捐給政府，有償也好，無償也好，作為公辦幼兒園也好，做敬老院、公益活動中心都可以。完全比拆了更有意義。但是沒有人理會這些」。
鹿邑縣國土資源局、幼稚園所在鄉鎮辦公室、土管所等至發稿前並無回應。
除了錢麗宏所在的鹿邑縣，淮陽縣民辦學校的拆除工作也在進行中。
2017年8月4日，淮陽縣人民政府辦公室發布相關整改通知，隨後20多天裡，拆除了23所民辦學校；12月22日第二批拆除工作開始，共拆除18所民辦學校。
淮陽縣一名被拆幼稚園園長張華表示，2014年全縣鼓勵興辦民辦學校，縣領導要求全縣民辦學校學習先進辦學經驗，民辦學校紛紛加強投資建設，如今卻「打壓民辦園，不管我們做出的功勞」。1070105