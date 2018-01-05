女子吸毒後神智不清攔警車　稱「不吸會看見靈異現象」

台中市1名34歲陳姓女子吸毒後神智不清，在路口攔下第三分局合作所的巡邏警車，自言自語表示，有人拿奇怪的東西給她吸食，她知道是毒品並交出一包0.83公克的安非他命。警方訊後將這名吸毒吸到神智不清自投羅網的女子移送台中地檢署偵辦，並追查毒品上游。

合作派出所巡佐吳明耀、警員鄭智文日前巡邏途中，在行經東區自由路與雙十路口時， 1名陳姓女子朝巡邏車揮手示意停車，員警原以為係為報案人，陳女卻表示未報案。員警詢問來意，陳女不回答、自言自語，直到員警ˋ追問，陳女才告訴警方「有人拿奇怪的東西給我吃，我快暈倒了」，在員警關心詢問陳女是否需要就醫時，陳女卻自爆「不對不對，我要拿給你們，我知道那個是毒品…」員警見狀，在確認陳女無需就醫後，即將陳女帶返所進行瞭解。