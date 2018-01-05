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娛樂

圖輯／SpeXial發新輯　子閎：我們都是Buddy

圖輯／記者陳明安2018/01/05 15:07

  • ▲ SpeXial發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，現場表演新歌「Buddy Buddy」。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，現場表演新歌「Buddy Buddy」。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，現場表演新歌「Buddy Buddy」。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，現場表演新歌「Buddy Buddy」。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，現場表演新歌「Buddy Buddy」。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，現場表演新歌「Buddy Buddy」。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，唱片公司老闆送上超人內褲，希望他們super special。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，唱片公司老闆送上超人內褲，希望他們super special。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲ SpeXial發片記者會，唱片公司老闆送上超人內褲，希望他們super special。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

  • ▲SpeXial發片記者會，唱片公司老闆送上超人內褲，希望他們super special。（圖／記者陳明安攝，2018.01.05）

男團SpeXial今（5）日舉辦新專輯發表會，團員人數一直動盪的他們，記者會一開始便帶來新專輯主打唱跳歌曲「Buddy Buddy」，主持人也問成員們跟自己最Buddy的是哪一個成員，子閎則說：大家感情都很好，我們都是Buddy。唱片公司老闆也送上超人內褲，除了希望Spexial能夠「Super Special」之外，也希望他們能夠像穿著同一條褲子長大的好兄弟，好感情能一直保持下去。

關鍵字spexialbuddy buddy
徐若瑄痛別洗腎父：很想您SpeXial演唱新專輯主打歌曲

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