圖輯／SpeXial發新輯　子閎：我們都是Buddy

男團SpeXial今（5）日舉辦新專輯發表會，團員人數一直動盪的他們，記者會一開始便帶來新專輯主打唱跳歌曲「Buddy Buddy」，主持人也問成員們跟自己最Buddy的是哪一個成員，子閎則說：大家感情都很好，我們都是Buddy。唱片公司老闆也送上超人內褲，除了希望Spexial能夠「Super Special」之外，也希望他們能夠像穿著同一條褲子長大的好兄弟，好感情能一直保持下去。