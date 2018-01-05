棒球／台打者通病　萊恩教練：靠上半身和手在出力

2018中職專業打擊訓練營今(5)日在洲際棒球場繼續展開，在前兩日針對教練的課程結束後，本日開始展開選手的課程。而聯盟也特別邀請到美國芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人Mike Ryan(萊恩)和他的團隊前來分享他們的觀念與技術。
在經過一個上午的相處後，Ryan教練大致上掌握了一些台灣打者的技術特點，也針對直球的揮擊做個人的動作分析，讓選手們能在每一個環節看清楚自己的缺失，以得到最大的改進效果。
此次前來，Ryan表示自己最想改變的是選手們的心態，要專注在把球打得強而有力，「打擊技巧是需要時間來磨練和加強的，但若你不改變觀念，則可能影響你的訓練。」
高志綱、彭政閔和郭阜林過去就曾經赴美接受此團隊的指導，而Ryan也從這三人身上對台灣選手有了一定的了解。他指出，「台灣選手有高人一等的運動能力，只要提升訓練，(台灣打者)還能更加強勢。」
不過他也認為台打者的通病，就是太依賴上半身和手，而沒有靠下半身來出力。接下來的訓練，他希望能加強腰和全身的帶動，如能運用身上更強的肌肉群，那就能幫助選手產生更大的力量。
那麼這樣的訓練要多久才能看到成效？Ryan表示自己也不確，因為這個過程需要很久，新的練習不會讓選手感到很舒適，要不斷的努力和持續練習。
另外，他也表示，沒有兩位打者的動作是完全一致的，所以自己在定義最完美打擊動作時會很謹慎，不過他最愛觀看的打者是道奇隊的Cody Bellinger，「他很高很瘦、但擊球卻強而有力。」