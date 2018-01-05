棒球／台打者通病　萊恩教練：靠上半身和手在出力

2018中職專業打擊訓練營今(5)日在洲際棒球場繼續展開，在前兩日針對教練的課程結束後，本日開始展開選手的課程。而聯盟也特別邀請到美國芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人Mike Ryan(萊恩)和他的團隊前來分享他們的觀念與技術。

在經過一個上午的相處後，Ryan教練大致上掌握了一些台灣打者的技術特點，也針對直球的揮擊做個人的動作分析，讓選手們能在每一個環節看清楚自己的缺失，以得到最大的改進效果。

此次前來，Ryan表示自己最想改變的是選手們的心態，要專注在把球打得強而有力，「打擊技巧是需要時間來磨練和加強的，但若你不改變觀念，則可能影響你的訓練。」