芝麻醬、香油古法釀造　義香食品遠銷海外市場

坐落屏東的義香食品已有百年歷史，從日據時代發跡，取得當時執政單位肯定，榮獲台灣唯一一張麻油生產執照。義香食品發展至今，悠長歲月研磨著品牌文化，而歷代遵循古法製程，並以誠實、良心等「古樸」的品牌精神讓義香食品歷久彌新，昂然挺過每場食安風暴，讓消費者吃得安心。義香食品一路走來，除了堅持以篩選、焙炒、破碎、蒸煮等嚴謹工法製造產品，也在研發面求新求變，更銷往海外，讓百年老廠躍身國際食品規模，近期也在各大食品博覽會中大放異彩。

近年健康飲食風氣盛行，「蔬食慢活」的飲食習慣備受推崇，即使非全素民眾也開始願意嘗試素食料理。今年9月1日至4日，為期4天的「台北國際素食養生展」於台北世貿一館「纖活」登場，義香食品也到場設攤，擺出精心釀製純白麻油、純黑麻油、胡麻油、芝麻醬、芝麻香油等產品，讓現場參展民眾趨之若鶩。百年老廠除了遵循古法的釀造過程外，更致力於研發新穎產品，義香旗下調理芝麻醬包的設計理念就成功演繹老品牌新創意。調理芝麻醬包攜帶方便、使用簡易，而香濃、順口的味道可拌麵、拌蔬菜，且冷熱皆宜的特性讓醬料的料理方式非常多元，舉凡仲夏時節廣受消費者喜愛的涼麵、四季熱銷的麻醬麵，或是現代創意料理，調理芝麻醬包都能起到畫龍點睛的調味效果。