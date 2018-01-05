芝麻醬、香油古法釀造　義香食品遠銷海外市場

坐落屏東的義香食品已有百年歷史，從日據時代發跡，取得當時執政單位肯定，榮獲台灣唯一一張麻油生產執照。義香食品發展至今，悠長歲月研磨著品牌文化，而歷代遵循古法製程，並以誠實、良心等「古樸」的品牌精神讓義香食品歷久彌新，昂然挺過每場食安風暴，讓消費者吃得安心。義香食品一路走來，除了堅持以篩選、焙炒、破碎、蒸煮等嚴謹工法製造產品，也在研發面求新求變，更銷往海外，讓百年老廠躍身國際食品規模，近期也在各大食品博覽會中大放異彩。
近年健康飲食風氣盛行，「蔬食慢活」的飲食習慣備受推崇，即使非全素民眾也開始願意嘗試素食料理。今年9月1日至4日，為期4天的「台北國際素食養生展」於台北世貿一館「纖活」登場，義香食品也到場設攤，擺出精心釀製純白麻油、純黑麻油、胡麻油、芝麻醬、芝麻香油等產品，讓現場參展民眾趨之若鶩。百年老廠除了遵循古法的釀造過程外，更致力於研發新穎產品，義香旗下調理芝麻醬包的設計理念就成功演繹老品牌新創意。調理芝麻醬包攜帶方便、使用簡易，而香濃、順口的味道可拌麵、拌蔬菜，且冷熱皆宜的特性讓醬料的料理方式非常多元，舉凡仲夏時節廣受消費者喜愛的涼麵、四季熱銷的麻醬麵，或是現代創意料理，調理芝麻醬包都能起到畫龍點睛的調味效果。
▲義香食品傳承百年好味道，今年參加素食展的攤位盛況。（圖／義香食品提供）
「2017年澳洲國際食品展」由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行臺灣館參展團，於9月11日至14日登場，共有20間本土農產食品業者參展。其中，義香食品以旗下芝麻醬、芝麻油等產品成功引來當地超市、各餐飲通路商的注目，紛紛表示濃厚的的興趣。義香食品除了在台灣本土自產自銷，更在海外鋪設銷售通路，目前美國、加拿大、澳洲、菲律賓、香港、澳洲、南韓、夏威夷以及巴拉圭都有通路販賣，成功在國際市場打響名號，讓遠遊外地的他鄉遊子得以透過一嚐芝麻醬、芝麻油等家鄉味，一解思鄉之情，也讓外國饕客認識台灣的饗宴。無論是濃郁還是清香的滋味，義香食品傳承百年工法、良心經營的營運方針，讓台灣品牌遠銷國際。
▲受到不少老饕青睞的傳統好滋味。（圖／義香食品提供）
本年度兩場國內外食品博覽會，義香食品皆憑藉著對製造工法的堅持、良心經營的精神，以及揉合現代元素的產品設計理念，在會場吸引大批民眾。想一嚐義香好滋味的消費者有福了!除了參展設攤，義香食品今年也將祭出臨時櫃位特賣活動，分別為新北市比漾廣場B2(10/6-10/25)、台南南紡夢時代4F(09/21-10/10)、高雄漢神巨蛋購物廣場8樓(10/17-10/24)，現場為消費者呈現旗下系列產品，包括以100％白芝麻壓榨而成的純白麻油、精選烘焙的黑芝麻油以及香醇綿密的芝麻醬等，持續為台灣百年食品工業領航飄香。