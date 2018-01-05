剃毛後露出真面目　世界紀錄「最多毛女孩」覓得真愛

▲2010年，10歲的蘇素凡獲得《金氏世界紀錄》認證為「世界最多毛女孩」。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.1.5）

曾在2010年獲得《金氏世界紀錄》（Guinness World Record）認證為「世界最多毛女孩」（World's Hairiest Girl）的泰國少女蘇素凡（Sumatra Susuphan），日前在臉書上PO出多張臉上毛髮都剃除的照片，清秀的模樣令人十分驚豔；不只如此，她還公開宣布，自己已經覓得真愛並且結婚的喜訊，還秀出和老公的幸福合影，洋溢著滿滿的幸福感。

綜合媒體報導，蘇素凡是罹患了一種先天性遺傳多毛症，也就是俗稱「狼人症候群」（Werewolf Syndrome）的「安布拉斯症候群」（Ambras Syndrome），因此剛出生就全身上下長滿毛髮。此種由基因突變所引發的疾病，患病機率僅10億分之一，自中世紀以來在歷史上更是只出現過50個案例，十分罕見。



▲蘇素凡在臉書上PO出多張臉上毛髮都剃除的照片，清秀的模樣令人十分驚豔。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.1.5）

據了解，在10歲時獲得金氏世界紀錄認證為「世界最多毛女孩」的蘇素凡，也曾多次接受醫師為她進行雷射除毛治療，不過每次除毛之後，過不久新的毛髮又不斷長出，最後只好放棄。

不過幸好蘇素凡的生活並沒有受到太大影響，她不僅在校人緣極佳，擁有許多好朋友，日前甚至在個人臉書上發表喜訊，宣布自己覓得有情郎，兩人已經共結連理。



▲蘇素凡PO出和老公的放閃照，兩人看起來十分甜蜜。（圖／翻攝自每日星報 , 2018.1.5）

蘇素凡開心地表示：「他不只是我的初戀，更是我今生最愛！」並PO出了數張自己剃光毛髮後的照片，還有和老公的放閃照，兩人看起來十分甜蜜，羨煞旁人。