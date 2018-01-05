NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈寒冬保暖　農業局推貢寮鮑湯品暖胃萊恩教練：詹智堯的揮棒就像柯瑞亞酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
地方

屏東縣建構社區化托育服務　榮獲全國甲等殊榮

記者陳宗傑／屏東報導2018/01/05 15:43
▲居家托育服務據點貼心提供近便性服務推展各項服務內容。（圖／屏東縣政府提供）
▲居家托育服務據點貼心提供近便性服務推展各項服務內容。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣居家托育服務中心接受衛生福利部社會及家庭署106年度居家托育服務中心評鑑，從全國共計72個居家托育服務單位中，脫穎而出，榮獲全國居家托育服務中心甲等殊榮。

目前中心共有847位合格托育人員，托育1139多位寶寶，共設置10個服務據點，貼心提供近便性服務，推展各項服務內容，包含招募托育人員、辦理登記業務、訪視輔導、協助保親簽約、辦理托育人員在職訓練、優質托育人員表揚、媒合服務、托育補助申請、親子活動、社區宣導、親職講座、嬰幼兒繪本借閱、玩具使用、諮詢服務等，也有育兒指導員協助弱勢家庭育兒相關知識，舉凡如何幫嬰兒幼沐浴，餵奶等技巧，以及重視文化傳承的原住民族語托育人員的多元服務。


▲居家托育服務據點貼心提供近便性服務推展各項服務內容。（圖／屏東縣政府提供）

中心秉持用心、盡心、保母愛心、家長安心、寶寶開心的「五星級」服務，共同建構社區化托育服務網絡，讓家長為幼兒選擇最安全、適合的托育與照護服務，來打造屏東縣友善的托育環境及建構完善的兒童福利措施。

更特別設置貼心免費專線，服務全縣縣民，為保障您孩子的安全、學習與成長，請家長選擇領有合格登記證書之托育人員，這將會是您為孩子托育安排所作的一個明智抉擇，托育人員同時也能補充您工作時段內家庭的養育、教育、保護與情感功能，讓您無後顧之憂的樂在工作。
 

關鍵字屏東縣居家托育托育人員保母
佛光山文教基金會　贈書小琉球

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan