屏東縣建構社區化托育服務　榮獲全國甲等殊榮

目前中心共有847位合格托育人員，托育1139多位寶寶，共設置10個服務據點，貼心提供近便性服務，推展各項服務內容，包含招募托育人員、辦理登記業務、訪視輔導、協助保親簽約、辦理托育人員在職訓練、優質托育人員表揚、媒合服務、托育補助申請、親子活動、社區宣導、親職講座、嬰幼兒繪本借閱、玩具使用、諮詢服務等，也有育兒指導員協助弱勢家庭育兒相關知識，舉凡如何幫嬰兒幼沐浴，餵奶等技巧，以及重視文化傳承的原住民族語托育人員的多元服務。



▲居家托育服務據點貼心提供近便性服務推展各項服務內容。（圖／屏東縣政府提供）

中心秉持用心、盡心、保母愛心、家長安心、寶寶開心的「五星級」服務，共同建構社區化托育服務網絡，讓家長為幼兒選擇最安全、適合的托育與照護服務，來打造屏東縣友善的托育環境及建構完善的兒童福利措施。

更特別設置貼心免費專線，服務全縣縣民，為保障您孩子的安全、學習與成長，請家長選擇領有合格登記證書之托育人員，這將會是您為孩子托育安排所作的一個明智抉擇，托育人員同時也能補充您工作時段內家庭的養育、教育、保護與情感功能，讓您無後顧之憂的樂在工作。

