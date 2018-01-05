佛光山文教基金會行動圖書館　贈書小琉球

未免琉球地區的孩子們舟車勞頓渡海來到佛光山，佛光山文教基金會於4日，直接將2,385冊的好書及星雲大師的教育理念及偏郷的關懷，傳遞到離島小琉球。



▲佛光山文教基金會將2,385冊的好書及星雲大師的教育理念及偏郷的關懷，傳遞到離島小琉球。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.05）



屏東縣教育處處長王慧蘭表示，感謝佛光山長期重視教育，對於屏東的教育有很大幫助，今天得到的書籍共2,385冊，圖書雖然有冊數，但是心意卻是無限，讓屏東的在地教育，感受溫暖無比。



琉球鄉公所代理鄉長林愛玲表示，小琉球地處偏遠的離島，卻能得到佛光山滿滿的關懷，令人感到很窩心。她認為這就是佛法無邊的一種展現，信徒主動提出贈書意願，佛光山文教基金會也響應捐贈2,000多冊圖書，帶著滿滿的人情味。