佛光山文教基金會行動圖書館　贈書小琉球

未免琉球地區的孩子們舟車勞頓渡海來到佛光山，佛光山文教基金會於4日，直接將2,385冊的好書及星雲大師的教育理念及偏郷的關懷，傳遞到離島小琉球。
▲佛光山文教基金會將2,385冊的好書及星雲大師的教育理念及偏郷的關懷，傳遞到離島小琉球。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.05）
屏東縣教育處處長王慧蘭表示，感謝佛光山長期重視教育，對於屏東的教育有很大幫助，今天得到的書籍共2,385冊，圖書雖然有冊數，但是心意卻是無限，讓屏東的在地教育，感受溫暖無比。
琉球鄉公所代理鄉長林愛玲表示，小琉球地處偏遠的離島，卻能得到佛光山滿滿的關懷，令人感到很窩心。她認為這就是佛法無邊的一種展現，信徒主動提出贈書意願，佛光山文教基金會也響應捐贈2,000多冊圖書，帶著滿滿的人情味。
▲琉球鄉公所代理鄉長林愛玲表示，小琉球地處偏遠的離島，卻能得到佛光山滿滿的關懷，令人感到很窩心。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.05）
佛光山文教基金會執行長如常法師向大家說明，「雲水書坊─行動圖書館」成立因緣、及舉辦國際書展的意義，並帶來2個好消息，就是星雲大師將捐贈一部「雲水書車」給琉球鄉，另外提供好苗子獎助學金，幫助琉球學生至普門中學就讀，希望孩子「讀一流的書，做一流的人」。
贈書典禮並有屏東縣教育處學務管理科科長吳佩珊、琉球國中校長蔡妙美、全德國小校長黃建榮、白沙國小校長田永成、天南國小校長田永成、琉球國小校長張簡振豐、高雄教育廣播電台蕭靜雯等人與會。
琉球國小學生蔡朵晴、林子弘、張簡家恩異口同聲表示，很喜歡佛陀紀念館的環境，並細數參加2017國際書展的時候，除了看到很多有趣的書，還有校長說故事、「小馬過河」動漫人偶童話劇等活動，他們相當期待今年的國際書展。
贈書儀式開始前，由琉球國小二、四、五年級的學生帶來陶笛演奏曲目，用優美的樂聲，感謝佛光山文教基金會為他們帶來好書。除贈送書籍外，如常法師也帶來星雲大師「忠義傳家」新春春聯，書籍將分贈小琉球多所學校，讓這份「永遠從關懷出發」的暖心不斷延續，成就善的循環。