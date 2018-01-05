布里斯本網賽 詹詠然女雙4強止步

（中央社記者龍柏安台北5日電）世界雙打球后詹詠然與捷克搭檔赫拉瓦科娃，今天在布里斯本網球賽女雙4強，決勝盤浪費一個賽末點機會，最終以1比2遭斯洛維尼亞與西班牙組合逆轉，止步4強。

總獎金89.47萬美元（約新台幣2663.7萬）的布里斯本網球賽，是2018賽季詹詠然參賽的第一站，她和新搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）名列大會女雙頭號種子，前2場都以一盤未失的絕佳表現過關，可惜兩人在4強遭遇大會第4種子，斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）與西班牙桑琪士（Maria JoseMartinez Sanchez）的跨國聯軍頑強抵抗。