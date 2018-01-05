NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈康凱護航陳喬恩酒駕「沒那麼嚴重」寒冬保暖　農業局推貢寮鮑湯品暖胃酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
中央社

布里斯本網賽 詹詠然女雙4強止步

中央社2018/01/05 15:08
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北5日電）世界雙打球后詹詠然與捷克搭檔赫拉瓦科娃，今天在布里斯本網球賽女雙4強，決勝盤浪費一個賽末點機會，最終以1比2遭斯洛維尼亞與西班牙組合逆轉，止步4強。

總獎金89.47萬美元（約新台幣2663.7萬）的布里斯本網球賽，是2018賽季詹詠然參賽的第一站，她和新搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）名列大會女雙頭號種子，前2場都以一盤未失的絕佳表現過關，可惜兩人在4強遭遇大會第4種子，斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）與西班牙桑琪士（Maria JoseMartinez Sanchez）的跨國聯軍頑強抵抗。

詹詠然與赫拉瓦科娃首盤和對手相互破發，雙方各自破了對手2個發球局，一路鏖戰至搶7大戰，「詹赫配」以6比7（3）棄守。

次盤「詹赫配」力求振作，開局就取得3比1領先，也一路保持領先優勢，以6比3扳回一成，也把比賽逼入決勝盤超級搶10。

決勝盤「詹赫配」開局取得6比3領先，不料竟被對手連追5分，反倒以6比8陷入落後，關鍵時刻兩人展現韌性連搶3分，以9比8反超並取得賽末點，可惜沒能一鼓作氣拿下比賽，遭對手逆勢連追3分，以9比11抱憾吞敗。1070105

政大校務會議通過 遷移圖...三大法人買超台股62.55億元

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan