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政治

海軍月曆女郎尺度太開　退將怒批「不倫不類」

記者呂烱昌／台北報導2018/01/05 15:59
▲海軍司令部與群益期貨合作製作民國107年公益桌曆，桌曆由海軍官兵與群益公司同仁著軍事風格服裝共同參與拍攝。（圖／海軍司令部提供）
▲海軍司令部與群益期貨合作製作民國107年公益桌曆，桌曆由海軍官兵與群益公司同仁著軍事風格服裝共同參與拍攝。（圖／海軍司令部提供）

海軍司令部與群益期貨合作，製作民國107年公益桌曆，桌曆由海軍官兵與群益公司同仁著軍事風格服裝共同參與拍攝。新年度桌曆自從去年12月中旬曝光以來就話題不斷，繼遭批修圖修過頭之後，近日又有退將批評桌曆女郎尺度太開「不倫不類」。

前海軍副參謀長、中華民國海軍備役中將蘭寧利２日就在臉書PO文痛批海軍形象桌曆，他怒批「今年的第一頁就讓我氣結，這種不倫不類的女性頭髮能代表海軍？是選美？還是秀場賣藝？政戰部這種媚俗的做事方法，有你們跟沒有你們有什麼兩樣。」

蘭寧利質疑，照片中女性官兵「為什麼頭髮不能學美海軍？看看美海軍女性官兵的頭髮是怎麼規定的？海軍士官綁個髮髻（俗稱戰鬥麵包）」。

除此之外，照片中女性官兵的照片也明顯發現修圖痕跡，不只出現「空間扭曲」、「手腳消失」、「光影錯誤」等技術缺失，甚至還有女兵的下半身不見了，也都在網路上引發熱議。

針對桌曆中出現穿著草綠小可愛、熱褲的女兵，持槍的照片，遭質疑無法顯示海軍女性士官兵的專業特質，海軍對此表示，這些著清涼服裝的是期貨公司員工，並非海軍女性士官兵。

107年公益桌曆群益公司首刷印製5,000份開放國內企業、機關團體、社會大眾認購，所得收入將全額捐贈「財團法人國軍暨家屬扶助基金會」及「財團法人罕見疾病基金會」社福機構。


▲海軍與群益期貨合作的民國107年公益桌曆，修圖修過頭，甚至還有桌曆女郎的下半身不見了，在網路上引發熱議。（圖／翻攝自海軍桌曆）

關鍵字海軍退將群益期貨公益桌曆
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