海軍月曆女郎尺度太開　退將怒批「不倫不類」

海軍司令部與群益期貨合作，製作民國107年公益桌曆，桌曆由海軍官兵與群益公司同仁著軍事風格服裝共同參與拍攝。新年度桌曆自從去年12月中旬曝光以來就話題不斷，繼遭批修圖修過頭之後，近日又有退將批評桌曆女郎尺度太開「不倫不類」。

前海軍副參謀長、中華民國海軍備役中將蘭寧利２日就在臉書PO文痛批海軍形象桌曆，他怒批「今年的第一頁就讓我氣結，這種不倫不類的女性頭髮能代表海軍？是選美？還是秀場賣藝？政戰部這種媚俗的做事方法，有你們跟沒有你們有什麼兩樣。」

蘭寧利質疑，照片中女性官兵「為什麼頭髮不能學美海軍？看看美海軍女性官兵的頭髮是怎麼規定的？海軍士官綁個髮髻（俗稱戰鬥麵包）」。