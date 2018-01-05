藍營看臨時會議程　轟綠營都在派官

國民黨團書記長林為洲表示，要再一次譴責民進黨，把臨時會常態化，憲法跟立法院組織法裡面有規定，需有重大、緊急的法案才能召開臨時會，以這樣的標準來看，除了總預算外，沒有什麼重大或緊急的法案，反而其他三個在野黨團提出空污法才是重大法案，全國民眾在跨年也都看到空汙的威力。

民進黨今（5）日以人數優勢表決通過召開立法院臨時會，會期至一月底，並排審勞基法修正、監委提名同意權、農田水利會改制、稅改及總預算等議案。國民黨團下午召開記者會，痛批民進黨將臨時會常態化，且不排審空污法，罔顧全台2300萬人的健康，農田水利會改制、監委提名同意權，內容都是在多派一些官，並不是什麼重大、緊急的法案。

林為洲指出，這次臨時會議案，國民黨對總預算、稅改都沒意見，但農田水利會改制、監委提名同意權，內容都是在多派一些官，還有勞基法修惡，國民黨無法接受臨時會處理這些議題。林為洲強調，民進黨對議事規則很嫻熟，強推自己的法案，「但老百姓對這個不買單的啦」，譴責民進黨投機取巧，並不會得到人民的認同。

國民黨黨團總召林德福表示，民進黨完全執政後，結果是完全失能，想的都是怎麼未來繼續執政，不將民眾的民生經濟擺在首位，所以常看到民進黨推的政策，幾乎和民意背道而馳，為何蔡總統民調一直跌，每天幾乎都有陳抗，不是沒有原因的。

國民黨團副書記長曾銘宗說，民進黨不將空污法納入臨時會，罔顧全台2300萬人的健康，此外，他也強調，民主最重要的是程序正義，下禮拜的議程，應該要由他下禮拜主持的程序委員會處理，但民進黨卻在今天下午召開第二次程序委員會處理，這侵害了他身為召委的權益，所以要對民進黨表達最嚴重的抗議。

