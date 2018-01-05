中華職棒／參加打擊營　陳鏞基：還在打就要持續進步

2018中職專業打擊訓練營今(5)日展開選手部分的課程，而統一獅老將陳鏞基也參加了此次訓練營。雖然已經是中職強打的代表之一，不過他認為只要自己還在打球，那就要持續來追求進步。

在經過上午的訓練後，芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人Mike Ryan也針對選手們的缺失，來一一指導、修正。而對於陳鏞基的打擊動作，Ryan相當欣賞，認為他在前置腳落地前的準備動作、以及揮擊時手臂的保持都很優秀，僅需要針對部分細節來做修改。

而陳鏞基自己則是認為Fastball USA的訓練設備相當不錯，可以用慢鏡頭來分析每一個動作，這讓自己可以看清楚自己的缺失，並對此來分析、修正。