中華職棒／參加打擊營　陳鏞基：還在打就要持續進步

2018中職專業打擊訓練營今(5)日展開選手部分的課程，而統一獅老將陳鏞基也參加了此次訓練營。雖然已經是中職強打的代表之一，不過他認為只要自己還在打球，那就要持續來追求進步。
在經過上午的訓練後，芝加哥Fastball USA棒球學校創辦人Mike Ryan也針對選手們的缺失，來一一指導、修正。而對於陳鏞基的打擊動作，Ryan相當欣賞，認為他在前置腳落地前的準備動作、以及揮擊時手臂的保持都很優秀，僅需要針對部分細節來做修改。
而陳鏞基自己則是認為Fastball USA的訓練設備相當不錯，可以用慢鏡頭來分析每一個動作，這讓自己可以看清楚自己的缺失，並對此來分析、修正。
陳鏞基去年出賽111場，打破中職生涯紀錄，打擊三圍.305/.361/.462也相當夠水準，另外還敲出15發全壘打以及69分打點，證明雖然「傑尼獅」等新生代打者已經崛起，但自己仍舊是統一的指標性打者之一。
對於自己今年賽季的合約，陳鏞基表示仍想要簽複數年，畢竟在統一已經很多年了，去別的球隊還要適應新環境。
在過一個禮拜左右，各隊陸續都要開始展開春訓，去年幾乎完成沒有休息的陳鏞基，坦言「身心疲累」，希望這段時間能好好休息，保持身體狀態，幫助球隊維持競爭力。